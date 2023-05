Wistron arrête la fabrication d'iPhone, pas assez rentable !

Wistron, qui fût le pionnier de la production d'iPhone en Inde, a annoncé son retrait du contrat, invoquant les négociations difficiles avec Apple sur les prix qui ne lui permettaient pas de réaliser des bénéfices.



Cette décision survient alors qu'Apple délocalise de plus en plus sa production d'iPhone de la Chine vers l'Inde...

Un contexte difficile

Depuis de nombreuses années, Apple s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en tant que principal centre de production, et les perturbations causées par la pandémie ont catalysé les plans initiaux. On estime que les perturbations liées au COVID-19 ont coûté à Apple un milliard de dollars par semaine, affectant notamment la plus grande usine d'assemblage d'iPhone au monde.



L'Inde est considérée comme un espoir majeur pour Apple dans sa stratégie de délocalisation de la production en dehors de la Chine. Apple a commencé lentement en confiant à Wistron la fabrication de l'iPhone SE original dans le pays. Ensuite, Foxconn et Pegatron ont ouvert leurs propres usines indiennes d'iPhone, et l'année dernière, même les modèles phares les plus récents étaient fabriqués dans le pays, comme l'iPhone 14.



Un rapport publié l'année dernière suggérait qu'un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d'ici à 2025, voire jusqu'à la moitié d'ici à 2027.

Démission du fabricant d'iPhone Wistron

Selon notre confrère du Economic Times, Wistron a mis fin à son contrat avec Apple pour la production d'iPhone.

Wistron fait ses valises. L'entreprise est en train de vendre son unité d'assemblage d'iPhone à Kolar, près de Bengaluru [...]



Des employés et des cadres de l'industrie ont déclaré à ET que Wistron avait envisagé une sortie car elle ne voyait pas de rentabilité à long terme dans le fait d'être un simple assembleur du produit final [...].



L'entreprise ayant cessé d'assembler des iPhone en Chine après avoir vendu son unité de Kunshan à Luxshare en 2020, l'activité en Inde est devenue trop petite pour qu'elle puisse s'y consacrer.

Un cadre a déclaré au média local :

Wistron n'a pas été en mesure de gagner de l'argent avec les activités d'Apple en Inde. Elle a essayé de négocier avec Apple pour obtenir des marges plus élevées, mais étant un acteur plus petit que Foxconn et Pegatron au niveau mondial, elle n'a pas eu l'influence nécessaire.

Les difficultés de Wistron à générer des profits avec l'iPhone pourraient expliquer pourquoi l'entreprise a rencontré des problèmes pour rémunérer correctement ses travailleurs.



En 2020, une émeute a éclaté dans l'usine de Bangalore pour cause de salaires insuffisants, causant des millions de dollars de dégâts. Le gouvernement indien et Apple ont tous deux mené une enquête et ont conclu que Wistron était en effet coupable de graves violations du droit du travail, notamment de sous-paiement de ses travailleurs.



Apple avait mis le sous-traitant à l'épreuve à l'issue de ces évènements, Wistron ayant visiblement tout redressé rapidement.



Apple n'a certainement rien à craindre du départ de Wistron, car c'était le plus petit des assembleurs d'iPhone. D'ailleurs, le géant Tata a signé avec un Apple un contrat pour ouvrir des magasins Apple, mais aussi produire les iPhone 15 d'ici la fin de l'année. La relève semble déjà assurée.