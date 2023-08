Des supporters inexistants dans Ted Lasso ? Le mystère enfin levé !

Sur une série comme Ted Lasso, il y a un enjeu majeur pour le responsable des effets spéciaux : le public qui assiste au match. Bien évidemment, il est hors de question de rassembler des milliers de personnes dans les tribunes pour des tournages qui durent plusieurs heures par jour. Du coup, Apple a été obligé de jouer la carte des effets spéciaux et ça a été loin d'être simple.

Les spectateurs lors des matchs, une grande complication

Si vous avez regardé la série Ted Lasso, vous avez pu apercevoir de nombreuses scènes de matchs, elles durent parfois des dizaines de minutes dans certains épisodes, mais en réalité, c'est l'équivalent de plusieurs heures de tournage avec les acteurs sur le terrain et les coachs sur le banc en train de donner les consignes. Vous vous êtes peut-être demandé "mais comment Apple fait pour rassembler autant de supporters dans les tribunes à chaque match ?", en réalité tout était faux.



À la conférence "Visual Effects + Screen" qui a eu lieu ce week-end à Los Angeles, Bill Parker, le responsable des effets spéciaux de la série Ted Lasso a expliqué que le tournage dans les stades ont eu lieu à chaque fois sans spectateurs, les tribunes étaient complètement vides derrière le banc de Ted Lasso et le coach Beard.

Bill Parker précise dans son interview que chaque tournage se faisait soit dans des stades entièrement vides ou carrément dans des studios pour les courtes scènes. Parker a assuré que le challenge de parvenir à offrir des supports authentiques sur l'écran a été d'une extrême difficulté. On le sait, les supporters en Premier League sont parmi les plus agités d'Europe, il fallait donc des supporters qui hurlent, qui réalisent des gestes avec leurs mains, qui se lèvent et surtout... qui réagissent en fonction de l'action du moment. Chaque succès ou défaite sur le terrain devait se ressentir sur le visage des supporters pendant le tournage.

Tout le monde dans l'équipe était vraiment impliqué, ce qui était devenu une part essentielle du travail. Il s'agissait de prendre ces foules et de s'adapter à ce qui se passait au sein de la séquence... en mettant vraiment l'accent sur les émotions.

Le responsable des effets spéciaux de Ted Lasso a révélé avoir été obligé de modifier les positions des caméras et l'angle de vue sur les tribunes pour éviter la moindre suspicion d'effets spéciaux chez les abonnés Apple TV+. Chaque détail a été soigneusement orchestré pour accentuer la présence des supporters de l'AFC Richmond et des autres clubs.



Bill Parker n'a pas mentionné les méthodes utilisées pour les effets spéciaux, mais on imagine que des images de synthèse ont été créées numériquement à l'aide de logiciels d'effets spéciaux et que des images d'archives de vraies foules dans des stades ont été ajoutées pour constituer de la densité au second plan.



