Snapchat lance les Dreams, des selfies à base d'IA

Après avoir intégré ChatGPT d'OpenAI pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des informations d'une IA directement dans Snapchat, l'entreprise continue la course à l'intelligence artificielle avec une nouvelle fonctionnalité "Dreams" qui permet aux utilisateurs de générer des photos... originales.

Snapchat Dreams génère des photos grâce à l'IA

L'entreprise estime que "Dreams" est la prochaine grande révolution de Snapchat après l'introduction de Lenses en 2015, qui a apporté des effets de réalité augmentée aux selfies comme les fameuses oreilles de lapin. Mais comment ça marche les Dreams ?



À l'instar d'autres générateurs d'images basés sur l'IA, Snapchat's Dreams utilise l'intelligence artificielle pour créer des selfies uniques. Alors que Snap utilise la technologie ChatGPT d'OpenAI pour alimenter son chatbot My AI, Dreams est basé sur une technologie open-source et chaque style artistique est créé par les employés de Snap.

À partir d'aujourd'hui, grâce à une nouvelle fonctionnalité Gen AI appelée Dreams, les utilisateurs de Snapchatt peuvent créer des images fantastiques qui leur permettent d'essayer de nouvelles identités, qu'il s'agisse d'une sirène dans un paysage sous-marin ou d'un roi de l'époque de la Renaissance.

À partir de quelques selfies pris par l'utilisateur, la fonction crée jusqu'à huit selfies générés par l'IA. Les rêves (traduction de dreams) se trouvent dans un nouvel onglet de l'application Snapchat. Selon la plateforme, une prochaine mise à jour permettra bientôt aux utilisateurs de générer des selfies avec d'autres personnes. Mais l'information la plus importante est la suivante : vous pouvez générer jusqu'à huit selfies gratuitement - ensuite, vous pourrez en débloquer d'autres par le biais d'achats in-app. Oui, encore une source de monétisation pour le réseau social des jeunes.



Dans les conditions d'utilisation du service, on apprend également l'arrivée de rêves sponsorisés, ce qui signifie qu'une entreprise comme Disney ou Coca-Cola sera probablement bientôt présente dans un pack de rêves...

La vidéo ci-dessous montre la nouvelle fonctionnalité "Dreams" en action :

Snapchat ne fait pas autant parler de lui que les autres réseaux sociaux, mais il n'en reste pas moins énorme et en pleine croissance/ L'entreprise a déclaré 397 millions d'utilisateurs quotidiens au dernier trimestre et, selon le patron, le contenu de Memories est partagé entre les utilisateurs 280 millions de fois par jour.



La nouvelle fonctionnalité est actuellement en test pour les utilisateurs de Snapchat en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle devrait être disponible dans le monde entier dans les prochaines semaines, France y compris. Pour en profiter, il faudra avoir installé la dernière mise à jour, celle qui a été publiée hier soir, la numéro 12.49.0.51.

Télécharger l'app gratuite Snapchat