Apple lance une bêta 9 pour tvOS 17 !

Surprise, Apple diffuse ce soir la neuvième bêta du prochain firmware tvOS 17 aux développeurs à des fins de test, la mise à jour arrivant une semaine après qu'Apple ait lancé la huitième version, pourtant sans nouveauté apparente. En revanche, aucun signe de la bêta 9 d'iOS 17.

Comment installer tvOS 17 bêta

Les développeurs enregistrés auprès d'Apple peuvent télécharger la mise à jour tvOS 17 en activant l'accès à la version bêta via l'application "Réglages" de l'Apple TV.



La nouvelle bêta 9 ne contient à priori aucun changement visible, Apple ayant probablement corrigé des problèmes sous le capot.

Les nouveautés de tvOS 17

Les mises à jour de tvOS ne suscitent généralement pas autant d'attention que les mises à jour d'iOS et de macOS, ces dernières années ayant été chiches en nouveautés. Pour autant, tvOS 17 apporte quelques changements intéressants comme FaceTime pour la première fois. L'Apple TV 4K peut se connecter à un iPhone ou à un iPad qui sert de caméra, l'interface FaceTime s'affichant sur l'écran du téléviseur. FaceTime intègre même les réactions basées sur les gestes qui vous permettent d'utiliser vos mains pour générer des effets à l'écran.



Autre nouveauté, Split View permet aux utilisateurs d'Apple TV de regarder la télévision avec leurs amis et leur famille grâce à SharePlay, et des commandes permettent de transférer des appels entre la télévision et un iPhone ou un iPad, le cas échéant.



De plus, le centre de contrôle de l'Apple TV a été remanié et permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux principaux réglages et informations, alors que la télécommande peut être localisée en cas de perte.



tvOS 17 propose également une série de nouveaux économiseurs d'écran aériens, la prise en charge d'applications VPN tierces, l'introduction de Dolby Vision 8.1 sur les appareils compatibles, et bien d'autres choses encore. Une belle mise à jour pour l'Apple TV HD et l'Apple TV 4K.