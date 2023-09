Apple va faire un don pour aider les victimes du séisme au Maroc

Vous n'avez pas pu rater l'information, dans la nuit de vendredi à samedi, le centre du Maroc a été frappé par un séisme de grande ampleur, en tout cas assez fort pour mettre à mal les constructions locales. Le bilan initial de 300 morts a rapidement évolué pour déjà dépasser les 2000 décès, avec au moins autant de blessés, 48 heures après les faits. Comme on pouvait s'y attendre, Tim Cook a pris la parole au nom d'Apple, annonçant un don de son entreprise.

Tim Cook a, une fois n'est pas coutume, a pris la parole au nom d'Apple pour annoncer que la compagnie allait faire un don pour aider les efforts des secours. Comme à chaque fois, aucun chiffre n'a été évoqué :

Our hearts go out to all of those in Morocco impacted by the terrible earthquake. We’re thinking about you, and Apple will be making a donation to relief efforts on the ground.