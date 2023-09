Meta veut une IA aussi performante et intelligente que GPT-4 d'OpenAI

1 com

Depuis que ChatGPT est disponible, beaucoup d'entreprises concurrentes observent de près l'évolution de l'intelligence artificielle d'OpenAI. Chez Meta, on semble être impressionné par ce que sait faire GPT-4, à tel point que Mark Zuckerberg a récemment exprimé son intention de proposer une IA tout aussi performante que GPT-4 !

GPT-4 aura-t-il bientôt un vrai concurrent ?

Dans l'arène de l'intelligence artificielle, la compétition est féroce. Le géant des réseaux sociaux, Meta, est en train de monter une IA dont l'ambition est d'égaler les prouesses du GPT-4 d'OpenAI. Selon le Wall Street Journal, cette nouvelle tentative de Meta vise à contrer les avancées spectaculaires d'autres entreprises en matière d'IA. Ce modèle spécifique va être sculpté pour satisfaire les exigences professionnelles et couvrir un maximum de domaines.



Dans un communiqué de presse publié en juillet, Meta a déclaré :

Donner aux entreprises, aux startups, aux entrepreneurs et aux chercheurs l'accès à des outils développés à une échelle qui serait difficile à construire eux-mêmes, soutenus par une puissance de calcul à laquelle ils n'auraient pas accès autrement, leur ouvrira un monde d'occasions d'expérimenter, d'innover de manière passionnante et, en fin de compte, de bénéficier économiquement et socialement

À la pointe de la technologie, ce futur modèle développé par Meta promet de délivrer aux entreprises des analyses et contenus premium, tout en fournissant des solutions additionnelles. Pendant que Meta discute activement de l'achat des H100, la société s'est tournée vers les puces Nvidia, connues pour leur efficacité, pour entraîner les nouvelles IA.



L'IA de Zuckerberg est attendue pour l'année prochaine, se lançant dans l'arène avec d'autres titans comme ChatGPT et le fameux Bard de Google. De plus, le buzz autour de cette initiative suggère que l'IA pourrait être rendue publique sous licence open source. Le patron de Meta ne cache pas son enthousiasme. Pour lui, l'IA est le futur immédiat, tandis que le métavers demeure un rêve à long terme. Il est évident que l'investissement massif de Meta dans l'IA a porté ses fruits, en particulier sur le plan financier.



Source