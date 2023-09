Les utilisateurs iOS 17 se plaignent du son des notifications trop faible et non modifiable

Cela fait tout juste 24 heures que la mise à jour iOS 17 a été déployée et on peut remarquer que globalement, elle est très stable, que ce soit sur un iPhone récent comme un iPhone plus ancien. Dans l'ensemble, les retours sur Twitter (X) et les autres réseaux sociaux sont positifs, toutefois, il y a une plainte qui revient régulièrement, c'est le son des notifications !

Une sonnerie trop faible

Avec iOS 17, Apple a mis en place une toute nouvelle sonnerie pour les notifications. Cette dernière, baptisée "Rebound", est venue remplacer l'emblématique son "Tri-tone" que de nombreux utilisateurs d'iPhone avaient appris à reconnaître et à apprécier au fil des années. Malheureusement, ce changement ne semble pas être du goût de tous, un nombre croissant d'utilisateurs trouve que "Rebound" est loin d'être suffisamment audible, ce qui pose un problème dans la réception des notifications importantes comme celles venant d'une caméra de sécurité, d'une course de VTC, d'une livraison de repas...

Sur Twitter (X), les retours négatifs sont très nombreux, à tel point que le sujet est arrivé dans les Top Tendances de plusieurs pays dans le monde. Les utilisateurs qui se plaignent de ne pas pouvoir entendre correctement ce nouveau son, même lorsque le volume de leur appareil est réglé au maximum.

À cela s'ajoute une autre frustration : la version actuelle d'iOS 17 ne propose pas d'option pour ajuster le volume spécifique de la notification "Rebound". De plus, il semble qu'il soit impossible pour les utilisateurs de revenir au son de notification précédent, le "Tri-tone", ce qui renforce le mécontentement général.



Pour le moment, Apple n'a pas fait de déclaration officielle concernant ces plaintes ni annoncé de mise à jour pour remédier à cette situation. Cependant, au vu de l'ampleur des retours et de la frustration grandissante de la communauté, il ne serait pas étonnant de voir la firme réagir prochainement.



Pour les utilisateurs d'Apple Watch, il y a les notifications sur la montre connectée, ce qui permet de mieux être alerté et de ne pas passer à côté d'une notification importante. Par contre, pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, il va falloir attendre qu'Apple réagisse dans une version iOS 17.0.1 qui devrait débarquer dans les prochaines semaines ou mois.



Retrouvez ci-dessous la différence entre la sonnerie iOS 16 et iOS 17, on comprend rapidement qu'il y a un problème...