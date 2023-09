iOS 17 modifierait certains paramètres de confidentialité

Après la mise à jour vers iOS 17, certains utilisateurs d'iPhone ont vu leurs paramètres de confidentialité modifiés sans autorisation, ce qui est assez inquiétant. De son côté, Apple a rapidement réagi en déclarant qu'elle enquêtait sur ces rapports.

Une enquête est en cours

Dans un message posté par Mysk sur X (ex Twitter), les deux développeurs, un canadien et un allemand spécialisés dans la sécurité informatique, ont découvert que certains utilisateurs dont les options "Lieux importants" et "Analyse de l'iPhone" sont désactivées dans les réglages voient ces options s'activer automatiquement après la mise à jour vers iOS 17, et ce, sans avertissement ni permission demandée.

Apple a bien évidemment confirmé à que ces paramètres ne devraient pas évoluer lors de la mise à jour vers iOS 17. L'entreprise a déclaré qu'elle enquêtait sur le problème et a réitéré son engagement envers la vie privée des utilisateurs, son cheval de bataille depuis longtemps, et mis en exergue depuis l'iPhone X et l'arrivée de Face ID.



À date, il semble que de nombreux utilisateurs d'iPhone ne sont pas affectés par ce "bug" lors de la mise à jour vers la dernière version du système d'exploitation et ne constatent aucune activité inhabituelle.



"Les lieux importants sont chiffrés de bout en bout et ne peuvent pas être lus par Apple", précise l'entreprise américaine. Cette fonction est utilisée pour garder une trace des endroits que vous avez visités le plus récemment et utilise ces données de localisation pour l'acheminement prédictif du trafic, les recommandations d'applications, les souvenirs dans l'application Photos, entre autres choses.

🚨PSA: iOS 17 turns these sensitive location options back on. If you have disabled significant locations as well as adding your location information to your iPhone analytics before upgrading to iOS 17, iOS 17 will turn the options on as shown in the screenshot.



Malgré cela, Mysk prévient que "si les emplacements importants restent locaux sur votre iPhone, ils peuvent faire l'objet d'abus car ils enregistrent des informations détaillées sur les endroits que vous visitez fréquemment".



Quant à "Analyse de l'iPhone", le compte des chercheurs précise que "l'inclusion de vos informations de localisation dans ces rapports d'analyse peut avoir des conséquences sur la vie privée, même si les rapports ne vous identifient pas". Il ajoute que "les experts en sécurité ont toujours conseillé de désactiver ces deux options". C'est d'ailleurs ce que nous avions suggéré en 2015 dans notre article "comment ne plus être suivi sur iPhone".



Vous pouvez trouver ces deux options dans Réglages -> Confidentialité et sécurité -> Service de localisation -> Services système (tout en bas).