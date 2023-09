Le jeu de construction Bob l'éponge Aventure est de sortie sur iOS et Android

Après les pré-inscriptions pour SpongeBob Adventures : In a Jam lancées il y a quelques temps sur iOS et Android, Tilting Point et Whaleapp lancent officiellement le nouveau jeu Bob l'éponge Aventure suite au succès de Bob l'éponge Krusty Cook-off.

Les nouvelles aventures de Bob l'éponge

Ta nouvelle aventure commence aujourd'hui. Fais partie des premiers à jouer à Bob l'éponge : Aventures, désormais disponible dans le monde entier ! Rejoins Bob l'éponge et ses amis, explore l'océan, construis des bâtiments et amuse-toi dans un monde incroyablement F.U.N. !

Si vous débarquez, "Les aventures de Bob l'éponge : dans le pétrin" (titre complet) vous propose de sauver Bikini Bottom qui a été recouvert de méduses, et votre objectif est d'aider Patrick, Sandy et d'autres à lui redonner sa gloire. Le jeu comprend de l'artisanat, des récoltes et bien d'autres choses encore que l'on trouve dans de célèbres titres de constructions. L'occasion de revoir des têtes connues de la série, ainsi que des lieux cultes comme New Kelp City, Atlantis et compagnie.



Regardez la nouvelle bande-annonce :

Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez vous procurer Bob l'Éponge Aventure sur l'App Store gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Les joueurs peuvent acheter des packs de diamants, des packs spéciaux et d'autres packs listés sur l'App Store, comme d'habitude. SpongeBob Adventures : In a Jam, de son nom original, n'a pas l'air fou fou, mais les fans apprécieront certainement.

Télécharger le jeu gratuit Bob l'éponge : Aventures