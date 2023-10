OpenCore installe macOS Sonoma sur des Mac incompatibles

Chaque année, à l'approche de l'automne, Apple lance une nouvelle version de macOS, laissant ainsi de nombreux ordinateurs sur le carreau. C'est encore le cas avec macOS 14 Sonoma, sorti le 26 septembre. En raison de leur faible puissance ou de leur ancienneté, certains Macs ne bénéficient plus du soutien d'Apple et sont contraints de rester sur d'anciennes versions du système d'exploitation de la société. Cependant, pour ceux qui ont manqué la mise à jour vers MacOS 14 Sonoma, il existe une solution : le logiciel open-source OpenCore. Ce dernier permet d'installer le nouveau système d'exploitation sur un plus grand nombre de Macs qui ne figuraient pas sur la liste officielle des modèles pris en charge par Apple. Dans ce contexte, examinons le fonctionnement d'OpenCore et découvrons comment l'installer à l'aide d'un guide simple et détaillé.

Les vieux Mac peuvent installer macOS 14 Sonoma

L'outil OpenCore Legacy Patcher (OCLP) permettait initialement aux anciens Macs de fonctionner avec macOS Big Sur, macOS Monterey ou encore macOS Ventura. Depuis la fin de la période de bêta, celui qui utilise le même bootloader pour Hackintosh, fonctionne avec macOS Sonoma.



Au lieu d'acheter un nouveau Mac capable d'exécuter Sonoma, vous pouvez utiliser cet outil pour l'installer sur des ordinateurs non pris en charge et bénéficier des dernières fonctionnalités d'Apple.



Alors que Sonoma nécessite un Mac 2018 ou plus récent, l'outil OpenCore Legacy Patcher vous permet d'installer le système d'exploitation sur un MacBook 2008, par exemple. L'outil mis à jour peut maintenant être utilisé pour installer Sonoma sur 83 modèles de Mac non pris en charge.



La dernière version d'OCLP apporte avec succès la compatibilité avec les Macs suivants :

MacBook 2008 - 2016

MacBook Air, 2009 - 2017

MacBook Pro, 2008 - 2017

Mac mini, 2009 - 2017

iMac, 2007 - 2017

iMac Pro, 2017 - 2018

Mac Pro, 2008 - 2013

Xserve, 2008 - 2010

OpenCore c'est quoi ?

Les principales caractéristiques de OpenCore Legacy Patcher :

Support pour macOS Big Sur, Monterey, Ventura et Sonoma

Mises à jour système natives en WiFi (OTA)

Support des Macs Penryn et plus récents

Prise en charge complète de WPA Wifi et Personal Hotspot sur les chipsets BCM943224 et plus récents

Protection de l'intégrité du système, FileVault 2, .im4m Secure Boot et Vaulting.

Démarrage en Recovery OS, Safe Mode et Single-user Mode sur les systèmes d'exploitation non natifs.

Déverrouille les fonctions telles que Sidecar et AirPlay sur Mac, même sur les Macs natifs.

Permet une gestion améliorée de l'alimentation SATA et NVMe sur du matériel non standard.

Aucun correctif de microprogramme requis (par exemple, correctif de ROM APFS).

Accélération graphique pour les GPU métalliques et non métalliques.

Comment installer OpenCore

La première étape consiste à vérifier si votre modèle est pris en charge. Ensuite :

Téléchargez l'installateur macOS (fichier PKG)

Exécutez le fichier OpenCore-Patcher.app

Redémarrez et démarrez OpenCore

Redémarrez la machine en maintenant la touche "Option" du clavier enfoncée pour sélectionner l'entrée de démarrage EFI avec l'icône OpenCore.

Maintenant que vous avez chargé OpenCore, sélectionnez "Installer macOS". A partir de là, c'est comme n'importe quelle installation normale de macOS.

Si votre Mac entre dans un cycle de redémarrage continu au début de l'installation, procédez comme suit : éteignez votre Mac, rallumez-le, puis maintenez la touche Option enfoncée. Cette fois, choisissez l'option présentant une icône de disque dur grise, qui peut être libellée "macOS Installer" ou porter le nom que vous avez attribué au disque pendant le processus d'installation. Répétez cette étape après chaque redémarrage si cela est nécessaire.

Les limites d'OpenCore

Certaines fonctionnalités de macOS ne sont pas entièrement prises en charge par OpenCore Legacy Patcher car elles sont encore en cours de développement, comme la prise en charge matérielle de la puce de sécurité T1 d'Apple que l'on trouve sur les modèles MacBook Pro avec Touch Bar, sortis en 2016 et 2017.



Il est important de noter que l'utilisation d'OpenCore Legacy Patcher sur des Mac plus anciens ne vous empêche pas de recevoir les dernières mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité d'Apple.



Pour mémoire, macOS Sonoma a apporté quelques nouveautés sympathiques comme Stage Manager