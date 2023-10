Bientôt l’ouverture aux stores tiers pour la distribution des apps au Japon ?

À plusieurs reprises, Apple s’est exprimé contre la politique du Sideloading. Pour rappel, il s’agit d’ouvrir la distribution des applications à d’autres acteurs , ce qui signifie que vous pouvez télécharger une application sans que celle-ci est passé les étapes de sécurité et de validation d’Apple. Si cette approche va bientôt être obligatoire en Europe, Apple essaie d’éteindre l’incendie avant que celui-ci se propage dans le reste du monde, dont au Japon qui semble très intéressé !

Les stores tiers bientôt obligatoire au Japon ?

La question de la régulation des boutiques d’applications comme l’App Store d’Apple est devenue importante au Japon ces dernières années. Lors d’une récente conférence sur la concurrence dans les marchés numériques japonais, Apple s’est prononcé sur la base d’un rapport du Secrétariat du Cabinet. La firme de Cupertino croit fermement avoir déjà mis en place un niveau de transparence et d’équité satisfaisant dans ses démarches actuelles. Toutefois, elle a reconnu avoir apporté quelques ajustements en réponse aux préoccupations soulevées par le rapport DMCH.



L’un des points majeurs de ce débat a tourné autour du système d’achats intégrés que propose Apple aux développeurs, le système offre aux développeurs une méthode aisée pour monétiser leurs applications. Bien sûr, pour ces services, Apple prélève des frais, ces commissions qui varient entre 15% et 30%, sont souvent au cœur des critiques. Cependant, elles sont en ligne avec les standards de l’industrie, similaires à celles pratiquées par Google Play, Amazon, Sony et Nintendo.

Apple insiste sur le fait qu’il n’est pas juste de comparer les achats intégrés à de simples systèmes de paiement. En effet, la firme justifie ses commissions en évoquant la valeur ajoutée qu’elle apporte aux développeurs d’applications.



Mais au-delà des finances, la sécurité est un argument de poids pour Apple. Selon le géant californien, le modèle unique de distribution de l’App Store est crucial pour garantir la sécurité et la performance des applications. Le “sideloading” ou l’installation d’applications en dehors de l’App Store, est vu d’un mauvais œil par Apple, qui met en avant les risques potentiels pour les consommateurs (plagiat d’applications pour tromper l’utilisateur, application qui contient un malware, problème de confidentialité ou de transparence…).

Cependant, le Japon semble envisager une nouvelle approche. Avec la perspective d’instaurer des régulations pour les plateformes majeures d’applications, le pays envisage sérieusement d’autoriser le sideloading. De plus, il se montre critique envers les applications préinstallées par Apple et Google. Ces changements pourraient contraindre ces géants à accepter les transactions via des plateformes externes.



Malgré le débat qui fait rage et face aux suspicions de pratiques antitrust, Apple reste ferme. Elle défend ses méthodes actuelles, assurant qu’elles sont bénéfiques pour ses clients.