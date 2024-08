Opera est heureux de l'ouverture d'Apple aux moteurs web tiers

Le mois dernier, Apple a annoncé des changements historiques pour son App Store et dans son modèle économique, du moins au sein de l'Union européenne. Outre le fait que ce soit réservé à une poignée de pays dans le monde, de nombreux acteurs populaires n'ont pas été conquis par l'ouverture d'Apple forcée par la DMA.



Que soit Spotify qui a qualifié le nouveau modèle économique impliquant une plus faible commission de "farce complète et totale", le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, qui a parlé du "plan de conformité de mauvaise foi d'Apple" ou encore Meta et Microsoft qui n'ont pas trouvé les conditions suffisantes pour lancer un magasin d'applications alternatif, le créateur du navigateur Opera, lui, est très content.

Opera One : un navigateur sans WebKit

Jørgen Arnesen, EVP Mobile chez Opera, a déclaré :

En tant que premier développeur européen de navigateurs, nous acceptons les changements introduits par la DMA, qui visent à stimuler la concurrence et à offrir aux utilisateurs un choix plus varié de navigateurs sur iOS. Nous avons l'intention d'y parvenir avec Opera One pour iOS, centré sur l'IA. En outre, nous sommes ravis de voir la confirmation qu'Apple mettra également en œuvre un écran de choix de navigateur pour iOS, ce qui permettra aux utilisateurs de choisir plus facilement leur navigateur préféré par défaut, également sur leurs appareils mobiles.

Concrètement, les utilisateurs auront accès à de nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas pu être développées avec le composant Webkit rendu obligatoire par Apple. Opera évoque l'IA mais aussi la sécurité, qui reste son principal argument. Mais ce n'est pas tout, le géant norvégien voit dans la nouvelle politique d'Apple une meilleure expérience au global :

Au-delà des nouveaux frameworks et API pour les moteurs de navigateur alternatifs, nous sommes également très enthousiastes quant au nouveau formulaire de demande d'interopérabilité annoncé par Apple, qui permettra aux développeurs de soumettre des demandes supplémentaires d'interopérabilité avec les fonctionnalités matérielles et logicielles de l'iPhone et d'iOS. Nous applaudissons les changements de direction et sommes impatients de présenter le nouvel Opera One pour iOS, qui mettra l'IA à l'honneur.

Opera reste un challenger

Bien évidemment, Opera n'est pas le leader du marché, loin de là. Celui qui a toujours été à la pointe avec des fonctionnalités innovantes, n'a jamais connu un franc succès. Pourtant, Opera titille les 5 % de parts de marché en ce moment, en comptant les ordinateurs et les mobiles. Chrome détient 65 %, Safari environ 20 %, le reste étant partagé entre Edge et Firefox, notamment.



En attendant la nouvelle version avec un moteur de rendu spécifique, Opera estime qu'il est déjà au-dessus de Safari mobile "en proposant un service AI gratuit, un navigateur VPN gratuit et un bloqueur de publicités natif pour une navigation plus privée et plus rapide".



Alors que cela fait 14 ans qu'Opera est disponible sur iOS, attendant ce changement depuis le départ, la société pense que ces changements soient bientôt appliqués à d'autres marchés géographiques. L'UE a certainement ouvert la boîte de Pandore.

Nous considérons qu'il s'agit de la première annonce d'Apple dans ce cas et nous nous attendons à ce que le reste du monde s'ouvre bientôt aussi, afin que les utilisateurs en dehors de l'UE ne soient pas laissés pour compte.

En tout cas, nous avons hâte de tester Opera One, vraiment.

Télécharger l'app gratuite Opera