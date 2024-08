Meta dit qu'elle ne fera pas d'App Store alternatif dans l'UE

Les réactions ont été aussi nombreuses que vives après l'annonce des changements historiques d'Apple afin de se conformer à la législation Digital Markets Act (DMA) de l'Union européenne. Après Epic Games, Spotify et autre Microsoft, c'est au tour de Mark Zuckerberg de critiquer la position d'Apple. Le PDG de Meta doute que les développeurs acceptent les nouvelles conditions "onéreuses" fixées par Apple dans l'UE.

Meta ne proposera pas ses apps hors de l'App Store

Pendant qu'Apple annonçait des résultats en hausse pour le quatrième trimestre 2023 (le premier trimestre fiscal de 2024), Meta faisait de même. À ce titre là, Zuckerberg a partagé avec les investisseurs quelques réflexions sur les ajustements d'Apple pour se conformer à la DMA. Le dirigeant estime que les nouvelles règles sont "si onéreuses" qu'il ne voit pas comment les développeurs opteront pour le modèle économique suggéré par l'entreprise de Tim Cook.

Pis, Zuckerberg a laissé entendre qu'un géant comme Meta ne sautera pas sur l'occasion de créer son propre App Store alternatif.

Je ne pense pas que la décision d'Apple aura une quelconque influence sur nous, car je pense que de la manière dont ils l'ont mise en œuvre, je serais très surpris qu'un développeur choisisse d'aller dans les magasins d'applications alternatifs qu'ils ont.



Ils ont rendu les choses si onéreuses et, je pense, si contraires à l'intention du règlement de l'UE que je pense qu'il sera très difficile pour quiconque - y compris pour nous - d'envisager sérieusement ce qu'ils font ici.

Comment Apple a fait pour éviter la création App Store alternatifs ?

Si vous n'aviez pas lu notre compte-rendu sur les changements apportés à l'App Store en Europe, sachez qu'Apple permettra aux développeurs de l'UE d'opter pour de nouvelles conditions qui réduisent la commission à 17 % au lieu de 30 % (ou 10 % pour ceux qui participent au programme pour les petites entreprises). Mais la firme ne s'est pas contentée de cette baisse.



Ceux qui optent pour ce modèle préférentiel, uniquement accessible au sein de l'Union européenne, devront payer une taxe technologique de base (CTF) de 0,50 € par installation annuelle au-delà d'un million d'installations. Et même si le développeur choisit de distribuer une application en dehors de l'App Store d'Apple, il devra s'acquitter de la CTF.



Les développeurs d'applications populaires ont vite calculé que ce modèle ne serait pas avantageux pour eux. Qu'elles soient gratuites ou payantes, il vaut mieux rester sur l'ancien modèle. Mais Apple assure que 99 % des développeurs ont intérêt à choisir la nouvelle politique. Si vous faites quelques milliers de téléchargements par an, c'est évidemment intéressant. Pour iSoft, qui possède environ 100 000 utilisateurs actifs sur l'App Store, c'est une option.



Mais les gros acteurs comme Epic Games n'y voient qu'un "système anticoncurrentiel truffé de frais inutiles" et une "mauvaise foi" d'Apple, sentiment partagé par Microsoft, Spotify et Mozilla.



Reste que l'Union européenne n'a pas encore commenté les propositions d'Apple, mais elle a prévenu qu'elle procèderait à un examen minutieux d'ici au 7 mars, date limite de mise en conformité pour la DMA. Il faudra attendre la version finale d'iOS 17.4 qui mettra tout cela en place côté client.