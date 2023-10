Mobile Suit Gundam U.C. Engage est de sortie sur mobile

Bandai Namco Entertainment vient de lancer son dernier jeu de stratégie répondant au doux nom de MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE. Disponible dans le monde entier, après ses débuts au Japon il y a quelques années, MSG U.C. Engage propose des batailles entre robots en 6v6.

Découvrez Mobile Suit Gundam U.C. Engage

Regardez la vidéo de MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE ci-dessous :

Mobile Suit Gundam U.C. Engage est un jeu de combat stratégique situé dans l'univers de la guerre UNIVERSAL CENTURY de Gundam. Il réunit tous les personnages de Gundam que les joueurs connaissent, offrant une nouvelle histoire mêlant animation et batailles/aventures. Le jeu propose des combats spatiaux 6 contre 6 avec des combinaisons de vol en 3D réalistes, un mode histoire, un gameplay automatique, ou encore la promesse d'un nouveau contenu historique introduit tous les mois.



Recommandé pour les amateurs de jeux de combat impliquant des machines et des méchas, les fans de batailles de robots, les aficionados de l'histoire authentique de Gundam, ainsi que pour ceux qui recherchent un jeu de simulation stratégique.



Si vous souhaitez jouer à MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Attention, MSG U.C. Engage propose des in-apps pour acheter des diamants, des tickets, des packs de matériaux et un Haro Pass payant.

Télécharger le jeu gratuit MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE