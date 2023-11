Apple gèle des échanges internes après des tensions judéo-musulmanes

Depuis que la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas, on retrouve beaucoup de tensions entre la communauté musulmane et juive. Si cela se constate sur les réseaux sociaux comme dans la rue, on retrouve aussi des conflits au sein des entreprises. Un récent rapport explique que la direction d'Apple a été contrainte de fermer temporairement des chaînes de discussions en interne après plusieurs heurts entre des employés juifs et musulmans.

Apple préfère censurer que sanctionner en interne

Apple, connue pour sa culture d'entreprise qui prône l'inclusivité et la diversité, a été confrontée à un dilemme interne difficile suite à des débats houleux sur ses plateformes de communication interne, notamment sur Slack. Ces plateformes, conçues pour faciliter la communication et la collaboration entre les employés, sont devenues le théâtre d'échanges sur le conflit Israël - Hamas.



Selon une source de Business Insider, la montée des tensions entre les communautés juive et musulmane au sein de l'entreprise a incité un responsable chez Apple à soumettre une mesure radicale : la suspension temporaire de plusieurs groupes Slack où les sujets de conversations sont un peu plus libres. Cette proposition vise à préserver la sérénité du lieu de travail et à garantir qu'Apple demeure un environnement de travail respectueux en ces temps de crise.

Le conflit actuel ne touche pas uniquement à la dynamique sociale interne de l'entreprise, mais concerne également des enjeux stratégiques. Apple compte énormément sur Israël et la Palestine comme zones clés dans la chaîne d'approvisionnement de ses semi-conducteurs, un secteur déjà fragilisé par une crise mondiale. Avec trois installations en Israël, à Herzliya, Haïfa, et Jérusalem, et une installation en Palestine à Rawabi, une éventuelle interruption des opérations dans ces territoires pourrait entraîner des conséquences pour le géant californien.



Jonny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple, a d'ailleurs souligné l'importance de l'équipe israélienne dans le développement des processeurs de la série M pour Mac. Ces puces, qui sont au cœur des dernières innovations d'Apple avec notamment les M3, M3 Pro et M3 Max, sont le fruit d'une étroite collaboration entre des équipes dispersées à travers le monde, y compris à Cupertino.