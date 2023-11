Apple va payer 25 millions pour l'embauche illégale de travailleurs immigrés

Le ministère de la justice indique qu'Apple n'a pas publié sur son site web les offres d'emploi éligibles au PERM, comme elle l'a fait pour d'autres postes à l' Apple Park . Apple a également exigé des candidatures par courrier papier pour les postes en question, histoire de passer sous les radars. Il n'a pas été précisé quels emplois étaient concernés par ces procédures de recrutement médiocres, ni comment Apple a profité de la situation. Apple devra verser 6,75 millions de dollars de pénalités civiles et 18,25 millions de dollars à un nombre indéterminé de travailleurs concernés, et corrigera ses méthodes de recrutement pour s'aligner sur les normes PERM. Une bagatelle pour la firme américaine...

Nous avons mis en œuvre un solide plan de remédiation pour nous conformer aux exigences des différentes agences gouvernementales, tout en continuant à embaucher des travailleurs américains et à nous développer aux États-Unis.

Le programme PERM (Permanent Labor Certification) exige des entreprises qu'elles embauchent en priorité des résidents permanents (ce qui est normalement également le cas en France dans plusieurs domaines). Ce n'est qu'à l'issue d'une procédure de certification auprès du ministère du travail et des services américains de citoyenneté et d'immigration, au cours de laquelle une entreprise prouve qu'il n'y a pas assez de travailleurs américains disponibles, que des sociétés comme Apple peuvent donner la priorité à l'embauche d'immigrés. Apple a déclaré :

Les lois relatives aux pratiques d'embauche et à la discrimination dans le domaine du travail sont complexes, et Apple a concédé ne pas avoir respecté certaines normes sans le vouloir. L'entreprise est connue pour la diversité de sa main-d'œuvre, mais la dernière violation en date est due à des tentatives inadéquates d'embauche de citoyens permanents. Selon un rapport de Reuters, Apple versera 25 millions de dollars pour régler la plainte déposée par le ministère de la justice des États-Unis.

Apple est mise à l'amende par le ministère américain de la justice pour avoir illégalement favorisé l'embauche de travailleurs immigrés au détriment de citoyens ou de détenteurs de cartes vertes. Le pays, sélectif quant aux personnes qui viennent sur son sol, fait jouer la préférence nationale dès que possible. L'objectif est de prendre soin de la population présente et de réduire le chômage.

