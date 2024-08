Apple devrait payer un demi milliard à l'UE pour pratiques illégales sur le streaming

Nouveau problème en vue pour Apple. Selon un rapport du Financial Times, la société dirigée par Tim Cook va se voir infliger sa toute première amende par la Commission européenne. D'un montant de 500 millions d'euros, l'amende découle de l'affaire qui a débuté en 2019 après que Spotify a déposé une plainte officielle.

Un durcissement nécessaire !

Concrètement, l'UE estime qu'Apple a tout fait pour empêcher les applications de streaming musical comme Spotify d'indiquer à leurs clients d'autres moyens de s'abonner à leurs services et d'échapper ainsi à la commission d'Apple sur les achats in-app. Apple estime qu'il s'agit de règles anti-piratage qui protègent les clients.

L'affaire Apple/Spotify en Europe porte spécifiquement sur l'impact de la politique de l'App Store sur l'écoute de musique en continu. En substance, la commission obligatoire d'Apple et les restrictions imposées aux services pour informer les utilisateurs des autres moyens de paiement signifient qu'Apple Music est injustement favorisé par rapport à ses concurrents.



L'arrêt de l'UE, à venir dans les prochaines semaines, n'obligera pas Apple à autoriser d'autres méthodes de paiement dans l'application, ce qui est déjà prévu avec la DMA qui entrera en vigueur en mars, mais il insistera sur le fait que les développeurs d'applications de diffusion de musique en continu peuvent librement renvoyer à leur site web pour s'abonner en ligne, sans payer de commission ni être banni de l'App Store.



Les détails de la décision n'ont pas encore été révélés, mais, rétrospectivement, on comprend mieux certains ajustements d'Apple au cours des deux dernières années. En 2021, Apple a légèrement assoupli les dispositions pour les "applications de lecture", telles que les applications de contenu comme Netflix ou Kindle, en leur permettant d'inclure un lien unique vers leurs propres sites web pour effectuer la gestion du compte. Spotify est considéré comme une application de lecture et tombe donc sous le coup de cette règle. Mais le suédois ne s'est pas arrêté là.



Le numéro un du streaming musical souhaite pouvoir créer un lien vers son site web afin de promouvoir ses abonnements au-delà des contraintes imposées par la règle sur les applications de lecture



À la suite de l'introduction de la loi sur le marché numérique le mois prochain, Apple autorisera également Spotify à utiliser d'autres méthodes de paiement dans l'UE, mais la société continuera à percevoir une commission de 17 % si Spotify reste listé dans l'App Store, ainsi qu'une nouvelle taxe de 50 centimes d'euros par installation d'application et par an. Le PDG de Spotify, Daniel Ek, n'a pas mâché ses mots...



