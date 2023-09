Le streaming illégal en pleine croissance depuis la hausse des prix sur les plateformes légales

Ces derniers mois, nous avons pu apercevoir de nombreuses hausses tarifaires dans l'univers du streaming légal. Il y a eu Netflix qui a modifié sa grille tarifaire à plusieurs reprises et qui facture désormais le partage de compte, Apple TV+ qui a pris 2€ en plus par mois et d'autres évolutions tarifaires à venir notamment sur Disney+. Selon un récent rapport de l'Union européenne, plus les prix montent, plus cela profite au streaming illégal ainsi qu'au téléchargement !

Netflix, responsable de la croissance du streaming illégal ?

Les plateformes de streaming vidéo ont connu une croissance phénoménale ces dernières années. Toutefois, la récente tendance à augmenter les prix, couplée à l'ajout de publicités, ont des conséquences inattendues. Un rapport affirme que pendant que les plateformes cherchent à maximiser leurs revenus, le streaming illégal pourrait en être le grand bénéficiaire.



La hausse continue des prix sur les grandes plateformes, comme Disney+, Apple TV+ et Netflix, rend l'option du streaming illégal de plus en plus attractive pour beaucoup. Pourquoi payer 11,99€ pour un abonnement standard lorsque des alternatives gratuites sont disponibles ? Cette logique, bien que simpliste, gagne en popularité.

Le streaming/téléchargement illégal, plus fort que jamais

Alors que le piratage avait diminué début 2021, il a rebondi au cours du dernier trimestre de 2022 :

Les données montrent que les accès au contenu piraté par internaute d'Internet et par mois pour tous les types de contenu ont commencé à environ 11,5 en 2017, ont atteint un minimum d'environ 5 au début de 2021 et sont passées à 7 à la fin de 2022 [...] L'augmentation récente est principalement due à la croissance du piratage télévisé, qui représentait 48 % du piratage total agrégé (télévision, films, musique, logiciels et publications) en 2022 [...]





Les séries TV, représentant près de la moitié de tout le contenu piraté, sont particulièrement concernées. De plus, alors que la consommation légale semble avoir un effet réducteur sur le piratage, les contraintes économiques renforcent l'attractivité des plateformes illégales :

Il y a une certaine substitution entre le contenu piraté et le contenu légal. Les modèles ont montré qu'il existe une relation inverse entre la consommation de contenu légal et le piratage dans tous les domaines [...] Un faible revenu par habitant, un degré élevé d'inégalité des revenus et un taux élevé de chômage des jeunes sont tous associés à une consommation accrue de contenu piraté.

Avec les hausses de prix et l'arrivée des publicités sur les services de streaming pour augmenter la rentabilité, il est évident que les utilisateurs délaissent de plus en plus les solutions légales pour se rapprocher des solutions illégales facilement accessibles sur internet et sur les téléviseurs.