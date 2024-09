Sorties jeux : Little Nightmares, Retro Commander, The Cosmic Shake et Les Aventuriers du Rail

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Little Nightmares, Retro Commander, Bob l'éponge: The Cosmic Shake et Les Aventuriers du Rail.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Rayceptor (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 72 Mo, iOS 11.0, Ian MacAskill) Tracez le chemin entre le laser et le récepteur en utilisant des portails et des miroirs pour naviguer sur le plateau de jeu.



Plus de 50 niveaux de difficulté croissante, sans achat in-app ni publicité gênante !



Simple à prendre en main et à jouer, avec des défis et de nouveaux concepts introduits progressivement. Télécharger Rayceptor à 0,99 €





Retro Commander (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v2.16.117, 138 Mo, iOS 11.0, Noble Master LLC) Retro Commander est un jeu de stratégie en temps réel (STR) post-apocalyptique. Prenez le commandement et combattez dans un monde où un cataclysme s'est produit sur la Terre Mère. Menez des guerres en solo, contre l'IA, ou affrontez vos camarades de jeu et vos amis dans des matchs multijoueurs multiplateformes. Formez des équipes et des clans et affrontez l'IA et d'autres joueurs en mode coopératif pour remporter la victoire finale. Contrairement à d'autres jeux de stratégie en temps réel, Retro Commander veut mettre l'accent sur les deux aspects : un jeu solo amusant et une expérience multijoueur passionnante. Le jeu s'efforce d'être facile à prendre en main avec une interface utilisateur moderne. Le jeu solo comprend des escarmouches contre l'IA ainsi qu'une campagne narrative basée sur des bandes dessinées. Le mode multijoueur peut être joué sur plusieurs plateformes et comprend un système de classement et d'évaluation. Télécharger le jeu gratuit Retro Commander





Revelation M (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.61.0, 3,4 Go, iOS 9.0, HaoPlay Limited) "Revelation M" est un MMORPG en monde ouvert qui vous offre la liberté d'explorer à la fois les cieux et les océans. Dans cet univers, tout est possible et des découvertes inattendues se cachent derrière chaque coin. Suivez votre curiosité vers des endroits empreints de mystère. Préparez-vous à affronter des défis intenses, y compris des donjons ardus qui testeront vos compétences et votre bravoure. Avec une variété de classes à choisir, vous trouverez aisément celle qui s'adapte parfaitement à votre style de jeu. Le système de personnalisation avancé permet également de créer un avatar unique qui correspond fidèlement à votre identité. Télécharger le jeu gratuit Revelation M





Nouveaux jeux payants iOS :

Aerofly FS Global (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.7, 2,1 Go, iOS 15.6, IPACS) Aerofly FS Global est un simulateur de vol très réaliste en qualité PC pour votre appareil mobile, destiné aux pilotes débutants et professionnels. Explorez le monde du vol avec des avions de ligne extrêmement détaillés et simulés avec précision, des cockpits 3D entièrement interactifs et des systèmes aéronautiques réalistes. Volez avec des avions de ligne complexes, des hélicoptères, des jets d'affaires, des avions de chasse et des avions de guerre, des avions d'aviation générale, des avions d'acrobatie aérienne et des planeurs dans un paysage photoréaliste. Télécharger Aerofly FS Global à 2,99 €





Hoops Basketball (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1, 13 Mo, iOS 17.0, Lumen Digital) Hoops transforme le basket-ball en un jeu basé sur le poignet, offrant trois modes attrayants pour les joueurs qui doivent cliquer, taper, glisser et tirer des paniers. Le jeu présente des graphismes, des effets physiques et des effets sonores impressionnants, avec ses trois modes : Classic (marquer autant de paniers que possible en 60 secondes), Time Attack (commencer avec 5 secondes et gagner du temps supplémentaire par paniers) et Hoop Or Die (où rater un tir signifie que le jeu est terminé). Les joueurs sont mis au défi de maîtriser les trois modes et l'exigeant tir croisé. Télécharger Hoops Basketball à 1,99 €





KOF 97 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 185 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) THE KING OF FIGHTERS 97 est un jeu de combat publié par SNK en 1997.

Mettant en vedette les personnages populaires de FATAL FURY et ART OF FIGHTING, ces combattants s'affrontent pour déterminer qui est le plus fort.

Les modes de jeu ADVANCED et EXTRA offrent un niveau de tactique encore plus approfondi. Télécharger KOF 97 à 3,99 €





Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,2 Go, iOS 15.0, Playdigious) L'un des meilleurs jeux débarque sur mobile ! Regardez la vidéo trailer de Little Nightmares Mobile : Le jeu d'aventure horrifique "Little Nightmares", auparavant disponible sur PC et consoles, débarque sur mobile. Ce conte sombre et enchanteur vous plonge dans vos peurs enfantines. Incarnez Six, cherchant à s'évader du Maw, un navire gigantesque peuplé d'âmes perdues en quête de nourriture. Votre voyage vous mène à travers une maison de poupée effrayante, à la fois une prison à fuir et un monde rempli de mystères à révéler. Réveillez l'enfant en vous pour déployer votre imagination et trouver le chemin de la liberté. Télécharger Little Nightmares à 6,99 €





M.A.D. Cows (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 192 Mo, iOS 12.0, Cascadia Games LLC) Pendant des siècles, les extraterrestres ont mutilé le bétail sans grande conséquence. Finalement, les vaches en ont eu assez. Elles se sont organisées. Elles se sont entraînées. Maintenant, elles sont prêtes... à se venger !



MAD Cows est un jeu de plateforme rétro passionnant. Abattez des extraterrestres. Achetez de meilleures armes. Sauvez des vaches, des chiens, des ratons laveurs et bien plus encore.



Fonctionne parfaitement avec les manettes MFi, Xbox et Playstation. Télécharger M.A.D. Cows à 1,99 €





Bob l'éponge: The Cosmic Shake (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,7 Go, iOS 14.0, HandyGames) Dans "Cosmic Shake", Bob l'éponge et Patrick utilisent des larmes de sirène pour réaliser leurs vœux, ce qui entraîne l'ouverture de portails vers des mondes variés comme ceux des chevaliers, cow-boys, pirates, et escargots préhistoriques, avec Bob l'éponge gérant ces aventures grâce à des costumes cosmiques. Le jeu offre de nouvelles compétences, plus de 30 costumes, des voyages dans 7 mondes imaginaires, et des dialogues amusants entre Bob l'éponge et ses amis. Un jeu très sympathique ! Télécharger Bob l'éponge: The Cosmic Shake à 9,99 €





Star Survivor:Premium (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.34, 533 Mo, iOS 11.0, Erabit Studios) Dans ce jeu de survie de type astéroïde, vous devez survivre contre une nuée d'envahisseurs de l'espace et de drones extraterrestres en tant que dernier vaisseau, en utilisant une variété d'armes surpuissantes et d'améliorations pour créer des constructions uniques à chaque manche, tout en faisant naviguer votre vaisseau à travers des milliers d'ennemis dans ce jeu d'action shoot'em up hors-ligne. Télécharger Star Survivor:Premium à 2,99 €