Les Apple Store japonais n'attachent pas les iPhone

Vous connaissez tous les Apple Store en France, Belgique, Suisse, Canada et autre. Vous savez donc que tous les produits sont attachés à un anti-vol, et qu'ils sont même programmés pour être inutilisables s'ils passent le pas de la porte du magasin depuis quelques temps. Au Japon, c'est totalement différent.

Un pays ultra civilisé

Ceux qui voyagent un peu partout l'ont certainement déjà remarqué, il existe encore quelques pays où l'on peut laisser son vélo non attaché le temps d'aller faire une course, se balader seul en pleine nuit, fumer tranquillement ou encore regarder un iPhone sous toutes les coutures avant de l'acheter.

Au Japon, les Apple Store ont beau partager le même style intérieur, la philosophie est tout de même différente. Disposés sur les tables en bois que vous connaissez, les produits sont mis à disposition des clients, sans restriction aucune. Vous ne verrez pas un câble anti-vol sur le dernier iPhone 15 Pro Max, ce qui facilite la prise en main. De même, aucune sécurité logicielle n'est incluse, contrairement à la France ou aux États-Unis. Si vous parvenez à voler un iPhone (ou iPad par exemple), il sera inutilisable car désactivé automatiquement par Apple en sortant du magasin. Une sécurité qui a été ajoutée ces dernières années après les trop nombreux pillages qui ont eu lieu à travers le monde.



Le phénomène est carrément devenu endémique dans certains pays. Aux USA, les larcins se sont multipliés et ont laissé place à des vols en bande, parfois avec violence. Tous les secteurs sont touchés, particulièrement l'alimentation, les vêtements et l'informatique. Le vol est devenu le sujet numéro un, dépassant même la question de la drogue et des armes à feu.



Voici la vidéo tournée dans un Apple Store au Japon :

Apple Stores in Japan don't even lock up the new iPhones. Imagine what would happen if they did this in an American city. pic.twitter.com/E30j3TyJTD — End Wokeness (@EndWokeness) December 18, 2023

Et pour information, voici comment certains vont faire leurs courses aux États-Unis, le pays où même la lessive est attachée dans les supermarchés :

Welcome to America 🇺🇸😂 pic.twitter.com/MVCsqRDR5Y — World Markets (@MarketBrews) December 18, 2023

In 20 seconds, four suspects make off with $30,000 of merchandise from a California Apple store in a brazen robbery Saturday.



Authorities believe they are close to making arrests in the investigation after receiving "several good leads." https://t.co/zFeal3za4K pic.twitter.com/ZFxWW7BpHc — ABC News (@ABC) August 30, 2018

Thieves swipe $35K worth of electronics in Santa Rosa Apple Store robbery https://t.co/BZzLyvGzjc pic.twitter.com/8elCYJp9EC — KRON4 News (@kron4news) August 31, 2018

Apple store theft involving U-Haul truck, foiled by burglary system https://t.co/20Yd142lOU pic.twitter.com/w1N4fbZKhC — KRON4 News (@kron4news) December 14, 2018



