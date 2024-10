Le projet fou Hyperloop est mort

Envisageant à l'origine une liaison de fret à grande vitesse entre l'Europe et la Chine, capable de transporter des marchandises en une journée, les ambitions d'Hyperloop One ont pris fin. Un membre du personnel a confirmé la fermeture de l'entreprise, suite à un rapport de Bloomberg, marquant la fin d'une ère qui a commencé en 2014 avec la vision d'Elon Musk pour les technologies de transport Hyperloop.

Adieu Hyperloop

L'objectif initial d'Hyperloop One était de révolutionner le transport, tant pour les marchandises que pour les passagers, en utilisant des nacelles dans des tubes métalliques scellés, promettant des vitesses comparables à celles des avions sur de longues distances. L'entreprise a bénéficié d'une attention et d'investissements importants, notamment de la part du groupe Virgin de Richard Branson en 2017, ce qui a conduit à un changement de marque sous le nom de Virgin Hyperloop One. Cependant, la collaboration avec Virgin s'est terminée discrètement l'année dernière, l'entreprise se concentrant exclusivement sur le fret, ce qui a entraîné le licenciement de plus de 100 membres du personnel en raison du changement de direction.

Les difficultés financières affectent Hyperloop One depuis un certain temps, nos confrères américains soulignant l'incapacité de l'entreprise à obtenir un contrat pour la construction d'un système hyperloop fonctionnel. Cette situation a entraîné le licenciement du reste du personnel, les derniers devant partir d'ici le 31 décembre. Ces derniers sont actuellement chargés de gérer la vente des actifs de l'entreprise, y compris ses machines et ses pistes d'essai.



Dommage, ce projet aurait été plus qu'intéressant, avec un rapport vitesse / pollution largement plus avantageux que l'avion et le bateau. Espérons qu'un repreneur poursuive les travaux engagés.