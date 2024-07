AirDrop piraté par les autorités chinoises

Les relations sont tendues entre le gouvernement chinois et Apple et cette nouvelle histoire ne devrait pas arranger les choses. Une société chinoise, soutenue par l'État, aurait réussi à contourner le système de sécurité actif d'Apple pour AirDrop. Si l'objectif serait simplement d'arrêter plus facilement certains criminels, la méthode risque de faire débat.

Un nouveau problème pour Apple

Une institution chinoise certifiée par l'État aurait réussi à pénétrer illégalement dans AirDrop, le service d'Apple qui permet à deux appareils de la marque d'échanger des photos, vidéos, images et documents via Wi-Fi et Bluetooth.



En contournant le protocole de sécurité mis en place par Apple, la société aurait réussi à identifier certains numéros de téléphone et e-mails utilisés via ce système de partage. Une manière efficace de traquer les utilisateurs qui partagent du "contenu indésirable" mais également d'arrêter de nombreux suspects criminels.

Bien qu'Apple certifie que son système sécuritaire d'AirDrop, basé sur un cryptage TLS (Transport Layer Security) est fiable, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce problème. Il y a quelques années, en 2019, des chercheurs allemands ont alerté la firme qui n'aurait visiblement rien fait pour s'en débarrasser.



En novembre 2022, Apple avait justement restreint certaines options d'AirDrop pour les utilisateurs chinois. Une polémique sur laquelle Tim Cook avait d'ailleurs refusé de débattre. Depuis iOS 16.2, les utilisateurs du monde entier ne peuvent plus activer AirDrop pour tout le monde en permanence. Un délai de 10 minutes s'active et offre une sécurité supplémentaire dans les lieux publics.



