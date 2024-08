"Coalition for App Fairness" s'insurge contre la nouvelle taxe App Store en Europe

Apple a révélé hier l'ouverture prochaine du sideloading dans l'Union européenne, ce qui donnera la possibilité aux utilisateurs de télécharger des applications en dehors de l'App Store. Cette nouvelle annonce est accompagnée d'une nouvelle "commission" de 0,50€ qui sera prélevée à chaque téléchargement d'une application payante dès son millionième téléchargement. Cette approche est très critiquée par la Coalition for App Fairness (Coalition pour l'équité des applications).

Nouveau scandale en vue

Après des années de travail, la Commission européenne a finalement forcé Apple à ouvrir iOS aux boutiques d'applications tierces (entre autres changements) dans l'UE grâce à la législation DMA qui entrera en vigueur début mars sur le vieux continent. Cependant, comme attendu, les changements ne sont pas tous du goût des développeurs et des acteurs impliqués dans la distribution d'applications. Apple n'a pas "lâché" grand chose finalement, et la société a même créé une nouvelle taxe, qui touchera à la fois les développeurs de l'App Store et les développeurs utilisant des magasins alternatifs. Il s'agit d'une "redevance" par installation, avec un "crédit" d'un million d'unités par an. Cette taxe de 0,5€ effraie les développeurs d'applications gratuites.



Pour la CAF, Apple n'a tout simplement "aucune intention de se conformer au DMA".

Selon les dires du directeur exécutif de la CAF, Rick VanMeter, le nouveau modèle économique d'Apple "viole la loi" et "n'atteint pas l'objectif de la DMA d'accroître la concurrence et l'équité sur le marché numérique - il n'est ni juste, ni raisonnable, ni non-discriminatoire".



Il ajoute que les développeurs d'Apple doivent choisir entre le "terrible statu quo" et "un nouvel ensemble de conditions alambiquées qui sont mauvaises pour les développeurs et les consommateurs".



Rick VanMeter, directeur exécutif de la Coalition for App Fairness, a déclaré :

Apple n'a manifestement pas l'intention de se conformer à la DMA. Apple introduit de nouveaux frais sur les téléchargements directs et les paiements qu'il ne fait rien pour traiter, ce qui est contraire à la loi. Ce plan n'atteint pas l'objectif de la DMA d'accroître la concurrence et l'équité sur le marché numérique - il n'est ni juste, ni raisonnable, ni non discriminatoire.



La proposition d'Apple oblige les développeurs à choisir entre deux options anticoncurrentielles et illégales. Soit ils s'en tiennent au terrible statu quo, soit ils optent pour un nouvel ensemble de conditions alambiquées qui sont néfastes pour les développeurs comme pour les consommateurs. Il s'agit là d'une nouvelle tentative de contourner la réglementation, comme nous l'avons vu aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Corée du Sud. Le "plan" d'Apple est une insulte éhontée à la Commission européenne et aux millions de consommateurs européens qu'ils représentent - il ne doit pas être accepté et doit être rejeté par la Commission.

En fait, la Coalition for App Fairness (CAF) estime que le plan du fabricant de l'iPhone est une "insulte éhontée à la Commission européenne et aux millions de consommateurs européens qu'elle représente...".



Difficile d'être en désaccord, qu'en pensez-vous ?