Meta Quest annonce la prise en charge des vidéos spatiales

À seulement 24 heures du lancement de l’Apple Vision Pro aux États-Unis, Meta a décidé de faire le buzz avec un billet de blog. La société dirigée par Mark Zuckerberg a dévoilé la prise le charge des vidéos spatiales enregistré avec un iPhone compatible. Cette nouvelle qui semble être une annonce stratégique permet de dire publiquement que l’Apple Vision Pro ne sera pas le seul « casque » capable de lire les vidéos spatiales réputé pour être particulièrement immersive en réalité augmentée.

L’annonce surprise de Meta Quest

Dans une récente annonce, Meta Quest a révélé l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité à sa gamme de casques VR : la prise en charge des vidéos spatiales. Cette évolution survient alors que le domaine de la réalité augmentée et virtuelle est en plein essor, marqué notamment par le lancement du Vision Pro d’Apple demain aux États-Unis. L’arrivée de la vidéo spatiale sur les appareils Meta Quest s’annonce comme une étape significative, réduisant l’écart de fonctionnalités avec le Vision Pro et renforçant la position de Meta sur le marché.



Les utilisateurs des derniers iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont la possibilité de créer des vidéos spatiales, grâce à la mise à jour iOS 17.2 publiée il y a quelques mois. Cette fonctionnalité permet l’enregistrement en 3D, ouvrant la porte à des expériences visuelles d’une profondeur et d’une immersion sans précédent, particulièrement lorsqu’elles sont visionnées à travers le Vision Pro d’Apple.

Bien que l’introduction de la vidéo spatiale par Meta puisse sembler avantageuse pour Apple en normalisant les enregistrements en 3D, elle montre également la montée en compétitivité des casques Meta Quest, un terrain glissant pour Apple. Avec des options de prix allant de 250 $ pour le Quest 2 à 1 000 $ pour le Quest Pro, Meta propose une gamme plus accessible par rapport au prix de base de 3 500 $ du Vision Pro d’Apple, qui peut s’élever jusqu’à 4 600 $ en ajoutant la totalité des accessoires officiels.

Une mise à jour capitale à venir chez Meta

La prise en charge de la vidéo spatiale par les appareils Meta Quest sera possible grâce à la mise à jour logicielle v62. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs d’importer et de visionner leurs vidéos spatiales directement sur les casques Meta, offrant une expérience immersive de haute qualité. Les vidéos pourront être gérées facilement via l’application mobile de Meta Quest et une section spéciale dans le menu Fichiers des casques.



Pour accompagner cette innovation, Meta a préparé des vidéos de démonstration qui mettent en avant le potentiel de cette nouvelle fonctionnalité. De plus, la mise à jour introduira une compatibilité étendue avec des manettes de jeux populaires, notamment ceux de PlayStation et Xbox. Les manettes DualSense de PlayStation 5 et DualShock de PlayStation 4 bénéficieront de fonctionnalités améliorées, enrichissant davantage l’expérience utilisateur sur les plateformes Meta Quest.