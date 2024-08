Pour Morgan Stanley, le Vision Pro a un potentiel à long terme pour les revenus d'Apple

Alors que certains analystes et investisseurs ne croyaient pas à la réussite de l'Apple Vision Pro avant sa commercialisation, beaucoup commencent à changer d'avis à seulement quelques jours après sa commercialisation aux US. Avec l'engouement et la tendance Apple Vision Pro sur les réseaux sociaux, les investisseurs sont forcés d'admettre que ce premier lancement est un gigantesque succès et les discours sont forcément plus optimistes.

La banque d'investissement Morgan Stanley voit un "potentiel à long terme" pour les revenus financiers d'Apple

Dans une analyse récente, Morgan Stanley a mis en avant le potentiel considérable à long terme de l'ordinateur spatial, l'Apple Vision Pro. Selon la banque d'investissement, il y a un potentiel qui n'est pas encore pleinement reconnu par Wall Street. Dès son introduction sur le marché, le Vision Pro a suscité un vif intérêt parmi les premiers utilisateurs et les experts du secteur, annonçant ainsi le début d'une nouvelle ère pour les technologies immersives.



L'expérience utilisateur offerte par l'Apple Vision Pro a été largement saluée par les analystes, qui ont pu tester le dispositif pendant trois jours. Les principales applications qui se démarquent incluent la vidéo immersive, les jeux en réalité mixte, et les événements sportifs en direct, bénéficiant d'écrans à la résolution supérieure à 4K pour une expérience utilisateur sans précédent.

Apple Vision Pro by Igor Omilaev sur Unsplash

Le Vision Pro dévoile également un grand potentiel dans le secteur professionnel, offrant un environnement multitâche similaire à l'utilisation de plusieurs moniteurs sur un Mac, ce qui ouvre de vastes horizons pour les utilisations en entreprise. Ces dernières sont particulièrement adaptées pour des sessions courtes en réalité mixte, avec des applications prometteuses dans les domaines des simulations et de l'enseignement à distance.

Des points forts, mais aussi des points qui doivent être améliorés

Malgré ces points forts, certains aspects du Vision Pro nécessitent des améliorations, notamment en termes d'adaptation à l'usage quotidien, de confort après de longues périodes d'utilisation, de facilité de partage, ainsi qu'un choix initial limité d'applications natives. Ces domaines représentent des opportunités clés pour Apple afin d'optimiser l'expérience utilisateur.



Le prix élevé fixé à 3 500 $, est perçu par Morgan Stanley comme un obstacle majeur à son adoption de masse, confinant actuellement le Vision Pro à un marché de niche. Toutefois, des études indiquent qu'une baisse de prix pourrait augmenter la volonté d'achat, notamment parmi les propriétaires d'iPhone en Chine et aux États-Unis, qui ont exprimé une disposition à investir en moyenne 1 000 $, voire le double.



Morgan Stanley projette que les ventes du casque Apple pourraient atteindre les 4 milliards de dollars annuels après quatre ans de commercialisation, le rapport signale un démarrage plus modeste en comparaison avec d'autres produits phares d'Apple tels que l'Apple Watch et les AirPods.