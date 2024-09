Apple lance un site web "Documentation" pour ses appareils

Apple vient de mettre en ligne une nouvelle page "Documentation" à son tentaculaire site web qui fournit des liens vers des guides d'utilisation, des manuels de réparation, des spécifications techniques, des téléchargements de logiciels, et plus encore, pour une variété de produits. On y retrouve évidemment l'iPhone, l'iPad, le Mac, les AirPods, l'Apple TV, l'iPod, le HomePod ou encore les accessoires comme les écrans Studio Display et Pro Display XDR, l'Apple Pencil et le Magic Keyboard.



Ces informations se trouvaient auparavant sur des pages distinctes du site web d'Apple et sont désormais regroupées en un seul endroit pour en faciliter l'accès.

Un site pour retrouver les guides d'utilisation et de réparations

La page est différente en français et en anglais, cette dernière ayant par exemple les documents sur le Vision Pro. Il existe également un outil de recherche sur la page qui fournit des liens vers des documents d'assistance et d'autres informations pertinentes en fonction des mots-clés saisis.

La partie logicielle n'est pas en reste avec des applications comme iPhoto, iMovie, iTunes, Final Cut, Logic Pro, Numbers, Pages, Keynote, iWork et compagnie.



Du côté des appareils, on retrouve à chaque fois le guide d’utilisation, les informations techniques et, si disponible, le manuel de réparation. C'est notamment le cas pour l’iPhone 15 Pro et tous les modèles récents (et éligibles au programme de réparation).



Une bonne idée qui pourrait aider les personnes qui récupèrent un "vieil" appareil Apple et qui cherche une documentation pour l'utilisation.



Voici un extrait de la table des matières de l'iPod Touch sous iOS 6 :