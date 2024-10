Apple TV+ annonce la série « Imperfect Woman » avec Elisabeth Moss

Toute l’année, Apple travaille sur de nouvelles créations originales qui débarqueront prochainement dans le catalogue d’Apple TV+. Parmi les séries à venir, on retrouve « Imperfect Woman », un programme qui s’annonce prometteur, Apple nous en dit plus dans un communiqué de presse.

Découvrez Imperfect Woman

Apple TV+ vient d’annoncer l’ajout prochain de la série “Imperfect Women” à sa collection déjà primée. Inspirée du roman captivant d’Araminta Hall, cette série limitée promet d’engager les téléspectateurs dans un voyage troublant à travers les méandres de l’amitié, la culpabilité et la trahison.



Au cœur de ce projet ambitieux, Elisabeth Moss s’illustre non seulement devant la caméra mais aussi en coulisses en tant que productrice. Son talent indéniable, révélé dans des œuvres telles que “The Handmaid’s Tale”, laisse présager une performance mémorable. Kerry Washington, dont la carrière a été ponctuée par des rôles puissants dans “Scandal” et “Little Fires Everywhere”, rejoint Moss dans cette aventure.

La série est le fruit d’une collaboration avec Annie Weisman, qui a déjà fait ses preuves avec la comédie dramatique “Physical” sur Apple TV+. Ensemble, elles promettent de transformer le roman de Hall en une expérience visuelle inoubliable, soutenues par la coproduction de 20th Television et Apple Studios.



Elisabeth Moss a partagé son amour pour le roman original et son impatience de collaborer avec Kerry Washington et Pilar à Simpson Street :

À partir du moment où j'ai reçu le roman d'Araminta, je n'ai pas pu le mettre de pose. C'était une lecture tellement électrisante ; j'en suis immédiatement tombé amoureux. J'admire Kerry et son travail d'actrice et de productrice depuis de nombreuses années, et je cherchais quelque chose sur quoi travailler avec elle et j'étais tellement ravie qu'elle a répondu au matériel lorsque nous l'avons envoyé à elle et à Pilar à Simpson Street. Ils étaient les premières et les seules personnes à qui nous avons pensé. Nous sommes si heureux qu'Apple et 20th Television aient convenu de s'associer à nous sur ce point également. Tout cela est un match absolu fait au paradis.

De son côté, Washington a exprimé son admiration pour Moss et sa joie de travailler sur un projet d’une telle envergure :

Je n'aurais pas pu être plus ravi de recevoir cet appel d'Elisabeth. Je suis une immense fan d'elle - à la fois en tant qu'actrice brillante et en tant que productrice révolutionnaire - depuis des années. Elisabeth et Lindsey ont un goût impeccable, comme en témoigne la façon dont ils ont défendu le roman captivant d'Araminta, et je ne peux pas penser à une meilleure personne pour donner vie à ce projet à l'écran que l'incroyable Annie Weisman. "Imperfect Women" est exactement le type de narration passionnante, complexe et brute que nous nous efforçons de créer à Simpson Street. Pilar et moi sommes extrêmement inspirés par l'opportunité de faire équipe avec Love & Squalor Pictures, et nous sommes reconnaissants à tout le monde à Apple Studios et à l'équipe de 20th Television de croire en ce projet autant que nous.

Le thème de la série portera sur un thriller psychologique qui explore un crime perturbant l’amitié de trois femmes sur plusieurs décennies. Avec un casting stellaire et une histoire profondément humaine, cette série est sans aucun doute l’un des projets les plus ambitieux sur Apple TV+. Pour l’instant, la série n’a pas de date estimée de lancement.



