Shazam devient autonome sur les montres Wear OS

Shazam, service racheté par Apple en 2017, vient de publier une mise à jour importante qui réorganise l'application Wear OS. Cette nouvelle version pour les montres Android "reconnaît les chansons sans l'application de votre téléphone". De quoi faciliter la reconnaissance musicale en toute circonstance.

Shazam est capable d'écouter sans téléphone

En plus de la capacité à écouter sans avoir un téléphone à côté, Shazam sur les montres Wear OS peut aussi écouter sans connexion Internet. Comme l'explique Apple, vous pouvez toujours ouvrir l'application et lui demander d'enregistrer ce que vous écoutez. Shazam sauvegardera et effectuera la correspondance "lorsque vous serez de nouveau connecté".

Dernière nouveauté importante pour nos amis sous Android, les chansons identifiées par Shazam "sont désormais instantanément synchronisées sur tous vos appareils en temps réel".



Attention cependant, un petit changement de comportement pourrait dérouter certains utilisateurs. Avant la version 14.18, Shazam commençait à écouter dès l'ouverture. Désormais, vous devez appuyer sur l'icône pour lancer l'écoute (comme sur iOS), tandis que le défilement vers le bas de la page principale affiche le dernier Shazam (et la possibilité de s'identifier).



Pour le reste, le principe n'a pas changé : lorsqu'une chanson est reconnue, le nom, l'artiste et l'image de fond s'affichent dans l'app. Bientôt, Apple ajoutera même une complication Wear OS et/ou une tuile pour la reconnaissance en une seule touche.



La version 14.18 de Shazam pour Wear OS est disponible sur le Play Store. Qui a déjà utilisé Shazam hors de l'écosystème d'Apple ?