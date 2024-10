Les puces M4 qui sortiront à la fin de l'année seront axées sur l'IA

Depuis l'année dernière, Apple et ses concurrents se concentrent énormément dans les évolutions liées à l'intelligence artificielle. Si cela nécessite un travail phénoménal en interne pour entraîner les modèles d'IA, il faut aussi que le matériel qui sera livré aux clients puisse avoir les performances requises pour les fonctionnalités IA. Apple se projette dans la sortie prochaine d'une puce M4 spécialement développée pour l'IA.

Une puce M4 assez particulière et différente des précédentes puces

Pour la fin de l'année, Apple prévoit de lancer sa gamme de puces M4, une mise à jour majeure axée sur l'amélioration des performances, en partie pour l'intelligence artificielle qui va débarquer massivement das la prochaine mise à jour de macOS. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les puces M4 vont être conçues pour répondre à la demande croissante de fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. L'accent mis sur l'IA indique une stratégie claire d'Apple pour intégrer des fonctionnalités plus intelligentes et automatisées, rendant les Mac non seulement plus performants, mais également plus intuitifs à utiliser.



Avec un lancement ciblé avant les fêtes de fin d'année, Apple cherche à maximiser l'impact sur les ventes de sa gamme Mac, une période où la demande pour de nouveaux Mac atteint traditionnellement son apogée. La mise à niveau à la puce M4 touchera d'abord les iMac, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que les Mac mini, avec une intention claire d'Apple de renouveler entièrement sa gamme Mac avec les processeurs M4 d'ici le début de 2025.

Apple planifie la sortie de trois variantes de la puce M4 : Donan, Brava et Hidra, chacune destinée à différents segments de marché. La version Donan est réservée aux appareils d'entrée de gamme tels que les MacBook Pro moins coûteux, les MacBook Air et les Mac mini abordables. Brava ciblera le milieu de gamme, tandis que Hidra est conçue pour les appareils haut de gamme, offrant des performances "Ultra" ou "Extrême" spécifiquement pour le Mac Pro. Pour le moment, "Donan", "Brava" et "Hidra" semblent être des noms de code, une fois annoncé, cela se transformera probablement en "M4", "M4 Pro" et "M4 Max".



Les puces M4 seront fabriquées avec une technologie de processus de 3 nanomètres, ce qui promet d'offrir une amélioration en termes de performances et d'efficacité énergétique par rapport à leurs prédécesseurs. Une attention particulière est portée au Neural Engine, qui verra une augmentation du nombre de cœurs dédiés aux tâches d'IA, permettant des calculs plus rapides et plus efficaces pour des applications d'intelligence artificielle avancées. La capacité de mémoire unifiée des appareils équipés de la puce M4 pourrait s'élever jusqu'à 512 Go, marquant une avancée notable au plafond actuel de 192 Go.



Ces puces promettent de transformer la manière dont nous utilisons les Mac, en offrant des performances en nette progression, une efficacité énergétique améliorée et des capacités d'IA avancées.