Belkin casse le prix des écouteurs SoundForm Motion et Pulse !

Si vous êtes à la recherche d'une paire d'AirPods pas cher, il y a fort à parier que les récents SoundForm Motion de Belkin vous intéresse. Affichés à 29,99 € au lieu de 45 €, les écouteurs d'entrée de gamme de l'un des meilleurs accessoiristes du marché sont immanquables. Ils sont plus performants que les AirPods 2, vendus 139 € par Apple. Et que dire de la gamme "Pulse" avec réduction active du bruit (ANC).

Les SoundForm Motion en promotion

Les SoundForm Motion affichent en effet une belle fiche technique avec des caractéristiques à rendre jaloux les possesseurs d'AirPods 2. Sans atteindre le niveau des AirPods 3 ou AirPods Pro, les "Motion" embarquent 4 microphones avec suppression du bruit ambiant pour les appels (et la musique, mais pas une réduction de bruit active), la technologie Bluetooth 5.2 rapide et économe, une autonomie de 9 heures par charge et de 27 heures avec le boiter, des transducteurs de 12 mm, 3 réglages d'égaliseur ou encore une résistante à la sueur et aux éclaboussures IPX5. Sans oublier une recharge sans fil Qi, un port USB-C et trois embouts différents pour rendre ces intra-auriculaires très confortables.



On peut évidemment contrôler la musique et les appels en appuyant sur la tige (lecture, mettre en pause, passer au titre suivant, décrocher, raccrocher).



De quoi faire craquer les possesseurs d'iPhone et d'Android qui n'ont pas une centaine d'euros à mettre dans des AirPods, mais qui veulent couper le cordon et avoir un son de qualité.

Les SoundForm Pulse en promotion

Les SoundForm Pulse reprennent les atouts des Motion, mais vont plus loin, entre les AirPods 3 et les AirPods Pro.



En premier lieu, on trouve 6 microphones pour une captation optimale de la voix, mais aussi une réduction active du bruit ainsi qu'un mode transparence (hear thru). De plus, l'autonomie grimpe à 35 heures et les clients sous Android ont droit à Google Fast Pair, pour une connexion sans effort. Le tout avec la connexion multi-points facilitant le passage d'un appareil à un autre. L'iPhone, l'iPad ou encore le Mac sont évidemment compatibles.



Seul bémol, l'ANC n'est pas assez forte dans les environnements bruyants, mais le prix est pratiquement 4x inférieur à celui des AirPods Pro d'Apple.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.