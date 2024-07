Surfshark VPN est disponible sur Apple TV

De plus en plus de personnes dans le monde utilisent l'Apple TV, grâce aux améliorations chaque année de tvOS ou encore suite aux partenariats que conclut Apple avec des tiers (comme Free en France). Sans surprise, qui dit plus d'utilisateurs, dit des développeurs qui s'intéressent davantage à l'Apple TV. Le populaire VPN Surfshark vient de lancer sa première application sur l'App Store de tvOS !

Souhaitant améliorer la confidentialité et l'accès au contenu mondial en streaming, Surfshark a lancé une nouvelle application VPN pour Apple TV. Cette nouveauté offre l'opportunité aux utilisateurs de Surfshark de profiter d'une expérience de streaming parfaite, tout en renforçant la protection de leur vie privée. L'application permet de chiffrer le trafic internet des utilisateurs et de masquer leur adresse IP, minimisant ainsi le suivi en ligne et les publicités ciblées. Oui, cela peut paraître surprenant, mais même sur l'Apple TV, de nombreuses applications suivent minutieusement votre activité pour vous afficher les publicités les plus pertinentes.



La bonne nouvelle, c'est que les abonnés actuels de Surfshark trouveront l'application disponible sans frais supplémentaires. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement en cours, il sera nécessaire de souscrire un forfait sur le site de Surfshark. Globalement, les prix sont plutôt raisonnables, du moins si vous prenez sur 12 ou 24 mois votre abonnement !

Pour installer l'application tvOS, les utilisateurs doivent simplement se rendre sur l'App Store de leur Apple TV. Il suffit de chercher "Surfshark VPN" et de suivre les étapes pour l'abonnement et la connexion. Une fois que l'application Surfshark VPN est installée sur votre Apple TV, la configuration du VPN peut commencer. Les récentes mises à jour de tvOS ont amélioré la prise en charge des VPN, facilitant leur utilisation pour les utilisateurs.



Surfshark VPN a un gros avantage comparé à certains de ses concurrents : l'application offre une fonctionnalité d'IP dédiée. Cela permet aux utilisateurs de conserver la même adresse IP à chaque utilisation, cette fonction est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin d'une adresse IP constante pour des raisons de connectivité ou d'accès à des contenus spécifiques.

You asked, and we delivered! #AppleTV users, Surfshark VPN is officially here. Shoutout to our amazing community, and thank you for your support and persistence. Let's make every streaming session secure and enjoyable! pic.twitter.com/FbKeIc5hlG