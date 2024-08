iPad Pro M4 : Apple reconnaît un problème avec le HDR et promet une mise à jour

L’iPad Pro M4 comporte un nouvel écran OLED, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de couleurs plus prononcées, d’un meilleur contraste ou encore de noirs plus profonds. Cependant, ce nouvel écran aurait quelques difficultés avec la couleur bleue lors de la lecture d’un contenu HDR ! L’information a été remontée à Apple qui promet de lancer prochainement une mise à jour corrective.

Apple va corriger ce problème qui concerne certains iPad Pro M4

Les nouveaux modèles d'iPad Pro équipés d'écrans OLED (fraîchement lancés par Apple) rencontrent un problème avec le contenu HDR, en particulier dans certaines nuances de bleu. Les premières personnes qui ont eu accès à la tablette ont signalé que les reflets HDR sur les teintes de bleu marine et indigo sont exagérés, les rendant presque blanches. Ce défaut visuel est particulièrement observé sur les plis des chemises bleu marine dans les vidéos, qui semblent scintiller ou apparaître comme une tache d'encre.



Le bug ne semble pas affecter d'autres appareils OLED d'Apple, tels que l'iPhone 15 Pro. Cette distinction est intrigante, car les deux appareils utilisent des technologies d'affichage similaires, mais seul l'iPad Pro M4 semble touché par ce phénomène.

Le bug est difficile à détecter dans la plupart des situations quotidiennes et il n'y a actuellement aucune explication claire quant à la cause de ce problème. Les utilisateurs n'ont observé ce phénomène que dans des scénarios très spécifiques, ce qui rend le problème d'autant plus mystérieux.



Apple a répondu aux préoccupations des utilisateurs par l'intermédiaire du média iMore (qui est à l’origine du signalement), le géant californien a indiqué avoir identifié le problème et qu'une mise à jour logicielle est en cours de développement pour le corriger. Cette reconnaissance officielle par Apple est rassurante pour les utilisateurs qui vont recevoir prochainement leur iPad Pro M4. En cas de constatation du bug, il n’y aura même pas besoin de faire une remontée au SAV d’Apple, tout est déjà pris en charge et sur le circuit en interne pour la résolution !



En attendant la correction, les utilisateurs d'iPad Pro M4 devront peut-être éviter de visionner du contenu HDR. Apple travaille activement pour résoudre ce problème et offrir une expérience utilisateur optimale sur ses nouveaux modèles d'iPad Pro.



Source