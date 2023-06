Apple reconnaît un problème de disques durs SATA pour certains Mac Pro 2023

Alors qu'il vient tout juste d'être annoncé et commercialisé, le Mac Pro disponible en France à partir de 8299€ causerait quelques petites difficultés à Apple. Avant qu'une multitude de professionnels et d'entreprises se plaignent sur les réseaux sociaux et les forums d'entraide, Apple a pris les devants en officialisant une panne et en indiquant la prise en charge de celle-ci dans une future mise à jour.

Le Mac Pro 2023 a un problème de disque dur

C'est officiel, selon une récente déclaration d'Apple, le Mac Pro avec la puce M2 Ultra est victime d'un problème au niveau de certains disques durs SATA, ils auraient tendance à se déconnecter de façon imprévue et brutale quand le Mac passe en mode veille.

Voici ce qu’annonce l'entreprise à ce sujet :

Certains modèles de lecteurs SATA internes peuvent se déconnecter de manière inattendue de votre ordinateur après le réveil de votre Mac. Cela peut se produire si votre Mac se met automatiquement en veille ou si vous mettez manuellement votre Mac en veille. Si vous voyez un message indiquant que votre disque n'a pas été éjecté correctement, vous pouvez redémarrer votre Mac pour le reconnecter au lecteur.

Face à ce problème qui est malheureusement constaté trop tard (puisque les Mac Pro 2023 ont eu le feu vert pour la commercialisation), Apple s'engage à préparer une mise à jour et à la mettre en ligne le plus rapidement possible pour régler ce souci avec les disques durs SATA.



Pour contourner cet incident à court terme, Apple recommande de se rendre dans le menu Préférences système > Affichages > Avancé... et activez l'option « Empêcher la mise en veille automatique lorsque l'écran est éteint ».



