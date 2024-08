iFixit annonce l'arrêt de sa relation avec Samsung

iFixit a annoncé, via un article sur son blog, la fin de ses relations avec Samsung après deux ans, faute d'avoir pu négocier un nouvel accord. iFixit visait à créer un écosystème favorable à la réparation avec son Samsung Repair Hub, mais s'est heurté à plusieurs obstacles récurrents, notamment le prix élevé des composants, qui a incité les clients à remplacer leurs appareils plutôt qu'à les réparer.

Un accord initial déséquilibré

Le site de réparation américain, très connu des utilisateurs Apple, a déclaré qu'il souhaitait créer un écosystème favorable à la réparation pour les entreprises indépendantes et les consommateurs avec son Samsung Repair Hub, ce qu'il n'a pas réussi à faire. L'entreprise dit qu'elle doute en fin de compte de « l'engagement de Samsung à rendre la réparation plus accessible ». En clair, le coréen préfère vendre de nouveaux appareils que d'aider ses clients à réparer les anciens.

Parmi les principaux problèmes, citons les pièces groupées coûteuses, comme les batteries et les écrans pré-collés, qui limitent les possibilités de réparation, ou encore la limitation d'un maximum de sept pièces par client tous les trois mois. Samsung n'a pas non plus fourni de composants pour les modèles récents tels que la série Galaxy S23, le Z Flip 5 et le Z Fold 5, vendant plutôt les pièces en question par l'intermédiaire d'Encompass.



Un rapport distinct de 404 Media donne un aperçu supplémentaire des exigences de Samsung en matière de réparation, avec une fuite de contrat suggérant que les ateliers de réparation indépendants doivent donner à Samsung les coordonnées et autres détails de chaque client ayant fait l'objet d'une réparation. Le contrat de Samsung contient également une clause qui oblige les ateliers de réparation à « démonter immédiatement » tout smartphone qui a été précédemment réparé avec des pièces de rechange.



À partir de juin, iFixit cessera d'être le distributeur de pièces et d'outils tiers désigné par Samsung, même si les informations de réparation existantes resteront disponibles. iFixit continuera à vendre des pièces et des kits de réparation pour les appareils Samsung en utilisant des composants OEM et du marché secondaire.



Il s'agit de la deuxième collaboration ratée entre iFixit et Samsung, après le programme Galaxy Upcycling qui n'a pas abouti. iFixit continue de travailler avec d'autres entreprises comme Google, Valve, Lenovo, Motorola et Microsoft dans le cadre d'initiatives de réparation. On s'attend à ce que Samsung se lance dans l'autoréparation, à l'instar du programme Self Service Repair d'Apple introduit en 2021 et qui a été plutôt bien accueilli par iFixit.