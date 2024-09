Des éditeurs et annonceurs français écrivent à Tim Cook pour abandonner le « Web Eraser »

Si vous avez suivi les dernières rumeurs autour d’iOS 18 et iPadOS 18, vous avez probablement remarqué qu’Apple est en train de préparer une fonctionnalité qui permettra de supprimer des éléments d’une page internet. Par exemple, vous pourrez demander à Safari qu’à chaque fois que vous allez sur le site iPhoneSoft.fr, d’enlever toutes les publicités ou encore demander d’enlever toutes les images et de laisser que le texte sur un autre site. Cette fonctionnalité où l’utilisateur choisit ce qu’il voit inquiète les éditeurs et annonceurs français, certains se sont rassemblés pour envoyer une lettre à Tim Cook.

Une fonctionnalité d’iOS 18 au cœur d’une polémique avant même son officialisation

Plusieurs annonceurs et éditeurs français, dont les associations Geste, SRI et Alliance Digitale, ont adressé une lettre à Tim Cook pour demander à Apple de renoncer à la fonctionnalité « Web Eraser » prévue pour Safari dans iOS 18. Cette nouvelle fonctionnalité, qui permettrait aux utilisateurs de Safari de supprimer sélectivement des éléments de sites web, pourrait, selon eux, représenter une catastrophe pour l’industrie de la publicité en ligne, déjà fortement impactée par les mesures anti-suivi publicitaire intégrées dans iOS et iPadOS il y a plus d’un an.



Bien qu’Apple n’ait pas encore officiellement annoncé cette fonctionnalité, celle-ci a été révélée dans un rapport du site AppleInsider. Cette révélation a déclenché des réactions similaires au Royaume-Uni, où des éditeurs britanniques avaient déjà demandé à Tim Cook de renoncer à cette fonctionnalité il y a quelques semaines.

Que dit la lettre française ?

La lettre française critique particulièrement le court préavis et le manque d’informations détaillées et vérifiées concernant la nouvelle fonctionnalité. Les organisations françaises expriment également des inquiétudes quant aux responsabilités juridiques et éditoriales qu’Apple n’a pas encore abordées. Selon elles, la mise en œuvre de cette fonctionnalité pourrait restreindre l’accès des citoyens à des informations libres, diversifiées et de qualité, affectant ainsi le pluralisme, l’accessibilité du contenu et la vitalité démocratique.



Avec environ 25 % de part de marché des navigateurs en France, et près de 90 % sur les appareils mobiles, Safari occupe une place importante. Une telle modification pourrait donc avoir des répercussions rapides et majeures sur l’industrie de la publicité en ligne.



En plus de Tim Cook, une copie de la lettre a été envoyée aux ministres français Rachida Dati, ministre de la Culture et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, ainsi qu’à Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.



À ce jour, Apple n’a pas réagi à la lettre du groupe français et n’a apparemment pas répondu à celle envoyée par le Royaume-Uni. Comme iOS 18 n’est pas encore officiellement annoncé, Apple préfère probablement ne pas s’exprimer sur une fonctionnalité qui relève encore de la rumeur.



Si la fonctionnalité « Web Eraser » venait à être déployée, elle serait disponible sur Safari d’iOS 18, iPadOS 18 et de macOS 15. Cependant, elle ne serait pas proposée sur visionOS 2.0 de l’Apple Vision Pro. Cette potentielle modification suscite d’ores et déjà un débat intense quant à son impact sur l’industrie numérique et l’accès à l’information.



Source