Warped Kart Racers et Cityscapes passent à l'Apple Vision Pro

Les joueurs d'Apple Arcade équipés d'un Vision Pro, soit pour le moment uniquement les américains, peuvent se propulser dans une toute nouvelle dimension avec le jeu de course effréné Warped Kart Racers, qui sort aujourd'hui sur le service. Il sera rapidement suivi par Cityscapes: Sim Builder.

Warped Kart Racers

Comme nous l'avions longuement expliqué lors de notre test de l'Apple Vision Pro, les jeux passent à la vitesse supérieure grâce au casque qui associe le contenu numérique au monde physique. Dans Warped Kart Racers, les joueurs prennent le contrôle de certains de leurs personnages animés préférés de 20th Television (American Dad !, Family Guy, King of the Hill et Solar Opposites) et utilisent leurs mains pour se diriger, dériver et lancer des objets comme s'ils conduisaient un vrai kart dans des matchs solo et multijoueurs. Celui que l'on avait adoubé sur iOS explose désormais Mario Kart en termes d'expérience !

Télécharger le jeu Warped Kart Racers

Cityscapes : Sim Builder

Dans deux semaines, Lle 3 juillet, Cityscapes : Sim Builder, jeu d'arcade Apple de l'année et finaliste de l'Apple Design Award 2024, étend son gameplay au-delà de l'écran tactile. Grâce à une nouvelle vue panoramique, les joueurs disposent d'un point de vue parfait pour gérer leur ville en tant que maire, en prenant des décisions importantes qui ont un impact sur la santé et le bonheur de leurs concitoyens. Casque Apple oblige, il faudra utiliser ses mains pour tracer des routes, construire des quartiers et, au final, faire de sa ville un lieu de vie prospère, rentable et durable.



Si Apple Arcade compte plus de 250 jeux, pour le moment seuls une quinzaine de titres exploitent les capacités spatiales, dont Game Room, WHAT THE GOLF ?, Super Fruit Ninja, et des nouveautés telles que Where Cards Fall, Crossy Road Castle et Solitaire Stories.

Télécharger le jeu Cityscapes: Sim Builder



Apple Arcade est disponible au prix de 6,99 € par mois avec un mois d'essai gratuit. Les clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV reçoivent trois mois d'Apple Arcade gratuitement. Les jeux "Arcade Originals" sont jouables sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. Les "App Store Greats" sont disponibles sur iPhone, iPad et Apple Vision Pro.