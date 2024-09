iOS 18 peut formater un disque externe

Avec la future mise à jour majeure à venir en septembre, Apple souhaite que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad puissent formater les disques externes connectés à leur appareil, sans avoir besoin d'un Mac, d'après la bêta d'iOS 18 et d'iPadOS 18. Une nouvelle qui ne concerne pas grand monde, qui peut s'avérer très pratique.

Formater en APFS, ExFAT et MS-DOS

L'an dernier, avec iPadOS 17, j'ai remarqué l'ajout d'options permettant de renommer et d'effacer les disques externes dans l'app Fichiers. Cette option utilise le même icône que l'option "Effacer" de l'Utilitaire de disque sur macOS. Mais sans option pour formater, contrairement au Mac.



Avec iPadOS 18, c'est enfin possible.



Sur le site ByteBits, Kaleb Cadle explique qu'il a découvert de nouvelles options de format de fichier au sein de l'application Fichiers, de quoi formater un disque externe selon trois options APFS, ExFAT et MS-DOS :

Désormais, dans l'application Fichiers sur iPadOS 18, lorsque nous faisons un clic droit ou un appui long sur un disque externe et que nous sélectionnons "Effacer", de nouvelles options apparaissent pour reformater le disque. Actuellement, les options de format ici sont APFS (avec des options pour Case Sensitive ou Encrypted), ExFAT et MS-DOS (FAT), les mêmes options de format disponibles dans l'Utilitaire de disque (à l'exception des formats d'extension macOS qui n'auraient pas beaucoup de sens pour cette fonctionnalité sur iPadOS). Il s'agit d'une amélioration majeure pour les utilisateurs expérimentés de l'iPad et il sera intéressant de surveiller les nouvelles améliorations apportées à cette fonctionnalité et à d'autres dans l'application Fichiers au cours du cycle bêta de l'iPadOS 18. Il semble qu'Apple adopte une approche similaire à celle qui a consisté à incorporer une grande partie des fonctionnalités de l'application Aperçu dans l'application Fichiers, mais désormais avec des fonctionnalités de l'Utilitaire de disque.

Les options de formatage sont présentes aussi bien sur iPhone que sur iPad. Idéal pour gérer une clé USB par exemple.

Comment tester iOS 18 ?

iPadOS 18 et iOS 18 sont actuellement en version bêta, pour les développeurs. La deuxième version doit arriver ce soir, avant une bêta publique dans deux semaines, probablement. Pour l'installer, il faut un compte développeur Apple (gratuit) à créer depuis le Dev Center. Consultez notre tutoriel pour installer iOS 18.