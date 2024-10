Apple TV+ annonce la série à suspense "The Dispatcher"

Et encore un ! Apple TV+ a annoncé un nouveau programme à venir, le troisième cette semaine. Il s'agit de "The Dispatcher", un nouveau thriller en six épisodes avec Patrick Brammall dans le rôle principal.



"The Dispatcher", qui se déroule en Australie, est adapté par le célèbre scénariste et producteur exécutif Kris Mrksa du livre éponyme de l'auteur Ryan David Jahn, lauréat du CWA John Creasey Dagger Award.

Un thriller haletant

Si Apple n'a partagé qu'une photo de l'acteur principal, la branche cinéma du géant de la technologie nous dévoile tout de même le synopsis :

La vie de l'inspecteur de police Ian Hunt s'est effondrée il y a dix ans lorsque sa petite fille Maggie a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, il travaille comme dispatcheur pour la police et la seule chose qui lui permet de tenir le coup est son refus implacable d'accepter qu'elle puisse être partie pour toujours. Lorsqu'il reçoit un appel de détresse d'une jeune fille dont il est certain qu'il s'agit de Maggie, il ne reculera devant rien pour la retrouver et réunir sa famille brisée, quel qu'en soit le prix.

La série est produite par Jamie Laurenson et Hakan Kousetta chez 60Forty Films, avec les producteurs exécutifs Mrksa et Joanna Werner chez Werner Film Productions.

"The Dispatcher" rejoint une série de drames acclamés et palpitants sur Apple TV+, dont le succès à haute tension "Hijack", avec Idris Elba, lauréat du SAG et du Golden Globe Award, qui en est le producteur exécutif ; "Slow Horses", bien-aimée et lauréate de plusieurs BAFTA Awards, avec Gary Oldman, lauréat de l'Academy Award ; et "Down Cemetery Road", récemment annoncée, avec Emma Thompson, lauréate de l'Academy Award, et Ruth Wilson, lauréate du Golden Globe Award, parmi d'autres.