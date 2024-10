Le RPG Heaven Burns Red va sortir du Japon !

Le RPG au tour par tour Heaven Burns Red, des studios WFS et Key, est sorti en 2022 sur mobile au Japon, suivi quelques temps plus tard d'une version PC sur Steam. Et bien, celui qui a été écrit par le légendaire Jun Maeda, va franchir les frontières de son pays natal.

Découvrez Heaven Burns Red

Une rumeur circulait sur X, c'est désormais officiel. L'éditeur Yostar a annoncé qu'il s'occuperait de la sortie à l'international (en anglais) de Heaven Burns Red, lors du Anime Expo 2024.



Regardez la bande-annonce anglaise de Heaven Burns Red, avec les voix originales provenant de 50 acteurs japonais :

Heaven Burns Red est un jeu de rôle dramatique dans lequel les joueurs font l'expérience d'un quotidien irremplaçable, tout en relevant le défi de batailles qui mettent leur vie en danger, dixit les développeurs.



Heaven Burns Red utilise une ligne temporelle pour faire avancer l'histoire, innovant ainsi dans le genre RPG en offrant un scénario évolutif guidé par les choix du joueur.



La clé du jeu réside dans la coordination des personnages, avec des contrôles simples et des batailles tactiques..



Pour l'instant, la date de sortie de Heaven Burns Red en occident n'a pas été dévoilée, mais il y a fort à parier que l'on en saura plus ce jour avec l'Anime Expo 2024. En tout cas, sachez que les japonais, mais aussi les coréens, apprécient particulièrement ce RPG, notamment son histoire et sa musique incroyable. Les amateurs de ce genre de jeu doivent rester dans le coin pour savoir quand il sera disponible sur l'App Store français.

Télécharger le jeu gratuit Heaven Burns Red