Arte porte son jeu narratif Inua sur Apple Vision Pro

ARTE et ses co-producteurs IKO et The Pixel Hunt viennent d'annoncer la sortie d’Inua - A Story in Ice and Time sur le Vision Pro d'Apple. Ce lancement coïncide avec celui du casque lui-même en France. Le premier chapitre du jeu est disponible gratuitement sur l’Apple Store de visionOS, tandis que le reste du jeu est proposé au prix de 9,99 €. C'est pratiquement le double du prix de la version iOS.

Comme vu lors de sa sortie en 2022, Inua est un petit bijou d’aventure narratif où les destins de trois protagonistes s'entrelacent à des décennies d'intervalle. Les joueurs doivent explorer chaque époque, récupérer des idées et influencer l’esprit des personnages pour changer le cours de l’histoire. L’adaptation pour l’Apple Vision Pro, grâce à une immersion accrue, enrichit les sensations de jeu de l’expérience originale.

Plongez dans le Grand Nord canadien

Si vous aviez raté notre présentation, le jeu narre l'histoire de Taïna, une journaliste moderne déterminée à découvrir la vérité sur la disparition du Terror, un navire de l’expédition Franklin du XIXe siècle, qui voit son destin se lier mystérieusement à celui de Peter, un jeune cinéaste participant à une expédition militaire dans les années 1950, et à celui de Simon, un marin de l’expédition Franklin tentant de rallier ses compagnons en pleine mutinerie. Le joueur traverse alors les époques pour découvrir ce qui les relie, cherchant des idées, s’immisçant dans la tête des personnages et les guidant vers Nanurluk, l’ourse polaire mythique qui vivait il y a 10 000 ans.



Inua a été conçu par les créateurs d’Enterre-moi, mon amour, basé sur une histoire originale de Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier, avec une direction artistique de Delphine Fourneau. Le game design est signé Armel Gibson et la musique est composée par Tanya Tagaq.

La version Vision Pro

Dans Inua, il faut donc manipuler l’espace-temps pour résoudre des énigmes complexes. L'ergonomie du Vision Pro rend les environnements 3D du jeu plus vivants et réactifs que jamais, avec de magnifiques dioramas à explorer à travers l’espace et le temps. L’immersion est totale, permettant de se glisser dans l’esprit des personnages pour découvrir les mystères de leurs destins. Les joueurs manipulent les éléments du jeu et les dioramas avec les yeux et les doigts, devenant de véritables maquettes 3D. Une petite révolution pour le genre "point & click" !



De quoi remplir votre casque et commencer à justifier les 3 999 euros dépensés... Oui, l'ordinateur spatial d'Apple n'est pas donné !

Télécharger le jeu gratuit Inua (VisionOS)

Télécharger Inua à 5,99 € (iOS)