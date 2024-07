iPhone : le 2 To en capacité de stockage arrive bientôt !

À l’heure actuelle, Apple propose une stockage maximal de 1 To sur les iPhone 15 Pro, une capacité de stockage largement suffisante surtout avec du stockage iCloud qui vient participer au stockage global des données. Cependant, Apple a conscience que certains consommateurs ont besoin de toujours plus, c’est pour cela que l’entreprise souhaite proposer prochainement une version 2 To pour les iPhone Pro. Une option qui coûte très chère, mais Apple sait qu’il y aura des consommateurs qui n’hésiteront pas une seule seconde à passer commande !

2 To sur un smartphone, un stockage excessif ?

Le besoin de stockage sur un iPhone n’a jamais été aussi crucial qu’en ce moment. Entre les vidéos 4K, les vidéos spatiales et les jeux aux graphismes toujours plus impressionnants, les utilisateurs Apple sont en quête constante d’une capacité de stockage plus importante. Apple a progressivement augmenté la capacité de stockage minimale de ses iPhone tout en maintenant des tarifs relativement raisonnables, ces dernières années. Toutefois, la firme de Cupertino pense aussi à ses clients disposant d’un budget plus conséquent et prêts à investir davantage pour bénéficier d’un espace de stockage encore plus vaste.



Selon la société de recherche taïwanaise TrendForce, Apple prévoit d’utiliser le stockage à quatre cellules de niveau (QLC) pour ses iPhone d’ici 2026. Cette nouvelle technologie permettrait de proposer des iPhone avec une capacité de stockage atteignant 2 To, une première pour la gamme iPhone qui propose actuellement un maximum de 1 To.

Avantages et inconvénients du QLC

Le stockage QLC présente l’avantage d’être généralement moins coûteux que le TLC en termes de prix par gigaoctet. Cette réduction des coûts pourrait limiter l’augmentation des prix des iPhone équipés de 2 To de stockage, rendant cette avancée plus accessible aux consommateurs. Cependant, un des inconvénients du QLC est qu’il offre des vitesses de lecture et d’écriture généralement plus lentes que celles du TLC.



TrendForce pense que la technologie QLC pourrait être intégrée dans les iPhone à partir des modèles iPhone 16, iPhone 17 ou iPhone 18. La rumeur reste incertaine sur le modèle exact qui bénéficiera de cette innovation. Selon DigiTimes, Apple évalue actuellement la technologie QLC pour les modèles de 1 To de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max, qui devraient être dévoilés en septembre. Il est donc possible que la capacité de stockage de 2 To et la technologie QLC soient introduites dès cette année ou dans les années suivantes.



Actuellement, peu de constructeurs de smartphones des capacités de stockage au-delà de 1 To. Même Samsung avec son Galaxy S24 Ultra limite le stockage interne à 1 To. Cependant, contrairement à Apple, la

majorité des constructeurs de smartphones Android proposent la possibilité d’étendre le stockage via une carte SD.



