Apple convie des développeurs à une session sur Apple Intelligence

La plateforme Apple Intelligence a beau avoir été officiellement annoncée lors de la WWDC 2024, pour le moment personne n'a pas testé les capacités IA de la firme américaine. Après quatre bêtas, toujours aucune nouveauté dans iOS 18 à se mettre sous la dent en matière d'intelligence artificielle. Pour faire patienter les développeurs, l'entreprise a invité quelques personnes à une session en personne sur Apple Intelligence qui aura lieu à Cupertino, en Californie.

"Explore Apple Intelligence and machine learning"

La session en question s'intitule "Explore Apple Intelligence and machine learning" et aura lieu le 14 août à l'Apple Developer Center, situé à l'intérieur de l'Apple Park. Bien entendu, cet événement suscite beaucoup d'intérêt, car personne n'a encore pu mettre la main sur les nouveautés d'IA.

Mais il n'est pas certain que les développeurs conviés puissent en savoir plus que ce qui a été dévoilé lors du keynote. En effet, la description de l'invitation indique que les personnes sélectionnées rejoindront les ingénieurs d'Apple pour une "récapitulation de certaines des plus grandes annonces de la WWDC24".

Rejoignez-nous pour un récapitulatif des plus grandes annonces de la WWDC24. Nous explorerons l'Apple Intelligence et l'apprentissage automatique, nous vous montrerons comment utiliser Siri et App Intents pour améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec vos applications, et nous plongerons dans les API alimentées par l'intelligence artificielle qui vous permettent d'intégrer des fonctions d'intelligence dans vos applications. Nous vous montrerons également comment intégrer de grands modèles de langage directement dans vos propres applications.

Lors de la WWDC 2024, Apple a déclaré que ses nouvelles fonctionnalités d'IA seraient disponibles pour les utilisateurs cet automne avec iOS 18 et macOS Sequoia, tout en ajoutant un peu plus tard qu'Apple Intelligence ne sera pas disponible en Europe, afin d'éviter tout problème avec l'UE.



Quelques références à l'Apple Intelligence sont bien présentes dans le code de la version bêta d'iOS 18, notamment Xcode 16, mais tout est désactivé. D'ailleurs, le code suggère que les utilisateurs devront s'inscrire sur une liste d'attente pour activer la plateforme une fois qu'elle sera disponible.

Une date de sortie en plusieurs étapes

Apple devrait lancer une première salve de nouveautés à l'automne, avec iOS 18.1 ou iOS 18.2, puis d'autres, comme Siri 2.0, en 2025. Rappelons qu'Apple introduira des outils pour rédiger facilement des messages, des courriels et autres textes, de suggérer des réponses toutes faites, de retoucher des images en donnant des instructions vocales et / ou textuelles, de résumer des documents, de trier et résumer les notifications, de créer des emojis à la volée et plus encore.