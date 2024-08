Le premier appareil pliable d'Apple repoussé à 2026 ?

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience le premier appareil pliable estampillé Apple. Selon Jeff Pu, analyste chez Haitong, sa production de masse pourrait ne pas respecter le calendrier précédemment annoncé pour 2025. Apple devrait donc se lancer plus tard que prévu sur ce marché en plein essor.

Des problèmes de durabilité de l'écran en cause

D'après les informations de l'analyste Jeff Pu, il y aurait eu des "pushouts", autrement dit des reports, concernant l'iPad pliable d'Apple. Il table désormais sur une arrivée au deuxième trimestre 2026, et non plus fin 2025 comme initialement prévu.

La raison ? Des soucis de durabilité de l'écran qui nécessiteraient plus de temps pour être résolus. Un défi de taille pour un appareil qui devra résister à des pliages et dépliages répétés au quotidien. Apple ne veut sans doute pas réitérer les déboires de Samsung avec son premier Galaxy Fold.

Un premier pliable grand format avant l'iPhone

Malgré ce contretemps, Jeff Pu reste confiant sur le potentiel des futurs produits Apple, notamment grâce à l'iPhone 17 et à Apple Intelligence. Mais pour découvrir le premier appareil pliable de la marque, il faudra sans doute patienter jusqu'en 2026.

Selon l'analyste, Apple devrait d'abord lancer un iPad ou un MacBook pliable doté d'un grand écran de 20,3 pouces. L'iPhone pliable, qui devrait se vendre en plus gros volumes, n'arriverait qu'à la fin 2026. A noter que Jeff Pu est un analyste et non pas un leaker, ce qui signifie que ce sont des prédictions personnelles plus que des rumeurs.

Reste à voir si ce délai supplémentaire permettra à Apple de proposer un produit vraiment abouti et différenciant sur ce marché des pliables très prometteur mais encore jeune. L'entreprise est dépendante de Samsung Display, seule capable de fournir des écrans pliants de qualité à l'échelle industrielle. Il faudra en tout cas s'armer d'un peu plus de patience avant de pouvoir plier son iPhone ou son iPad.