Snapchat bloque un nouvel iPhone à cause de l'ancien utilisateur

Les iPhone reconditionnés peuvent être achetés auprès de divers vendeurs, et sont également utilisés pour les remplacements d'appareils AppleCare. Normalement, le propriétaire précédent d'un appareil ne devrait avoir aucun impact sur votre expérience avec un iPhone reconditionné. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme l'a expliqué un utilisateur, il est possible que le bannissement d'un ancien propriétaire sur les réseaux sociaux se répercute sur le nouveau propriétaire de l'appareil. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution connue.

Un remplacement de routine qui tourne mal

C'est une histoire assez incroyable. Finn Voorhees, développeur d'applications et blogueur, a raconté sa récente mésaventure lors du remplacement de son iPhone. Voorhees avait fait tomber son iPhone dans des escaliers, causant des dégâts qui justifiaient un remplacement complet de l'appareil. Après avoir reçu le nouvel iPhone en utilisant Apple Care, il a commencé à le configurer. C'est là qu'il a rencontré une curieuse limitation. Voorhees explique sur son blog :

Après avoir restauré une sauvegarde et commencé à me reconnecter à tous mes comptes, j'ai rencontré un problème inattendu. En essayant de me connecter à Snapchat, j'ai reçu un message d'erreur 'SS06 : Appareil banni'

Selon la documentation de support de Snapchat, le code d'erreur SS06 indique que l'appareil a été banni en raison d'abus ou de violations répétées de leurs règles communautaires. Le support Snapchat a également précisé qu'il ne pouvait pas débannir un appareil une fois celui-ci banni.

Un outil de développement au coeur du problème

Voorhees a mené l'enquête, s'appuyant sur son expérience de développeur Apple, et est tombé sur le framework DeviceCheck. Cet outil explique la situation très malheureuse dans laquelle il s'est retrouvé.

Comme l'explique Voorhees, DeviceCheck permet aux applications de vérifier certaines données de l'appareil qui "persisteront après les suppressions d'applications, les réinstallations, les réinitialisations d'usine et même les transferts d'appareil entre utilisateurs". Apple fournit cet outil principalement comme un moyen pour les développeurs de se protéger contre la fraude.

Le support Snapchat n'a pas été d'une grande aide lorsque Voorhees les a contactés. Mais après avoir discuté avec le support Apple, on lui a proposé un autre iPhone de remplacement, faute d'autre solution connue. Le support Apple lui a même dit que "c'était un nouveau problème qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant". Situation hallucinante : pour palier un problème purement logiciel, il faut donc remplacer son matériel.

Puni pour les actions de l'utilisateur précédent

La rareté de cette occurrence signifie que ce n'est probablement pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Cependant, les développeurs comme Snapchat pourraient reconsidérer leur utilisation du framework DeviceCheck - et Apple pourrait vouloir réévaluer le fonctionnement même de ce framework.

Lorsque vous faites remplacer votre iPhone par Apple, ou que vous achetez un iPhone reconditionné, vous devriez pouvoir partir du principe qu'il fonctionnera comme un appareil neuf. Il devrait y avoir une totale tranquillité d'esprit sur ce que vous obtenez.

Subir les conséquences des actions d'un propriétaire précédent n'est absolument pas ce qu'Apple souhaite pour ses clients. Vous ne devriez jamais être puni pour l'activité d'une autre personne sur une application. Et les progrès d'Apple en matière de longévité des appareils sont menacés par des possibilités comme celle-ci. Nul doute que Cupertino planchera vite sur le problème pour le régler.



Source