Nouvelle augmentation de prix pour les abonnés SFR et RED

Depuis le début de l’inflation, tous les opérateurs (sauf Free) ont augmenté les tarifs de leurs abonnements mobile et box internet. Si certains l’ont fait qu’une fois et dans la plus grande discrétion, d’autres comme SFR n’hésitent pas à engager plusieurs augmentations tarifaires. De nombreux abonnés SFR ont reçu ces derniers jours un mail leur informant d’une augmentation du prix de leur forfait mobile ou de leur box internet.

Une augmentation pouvant aller jusqu’à 1,99€/mois supplémentaire

Depuis la dernière semaine d’août, une vague d’e-mails a été envoyée aux abonnés de SFR et RED by SFR, les informant d’une nouvelle hausse des tarifs sur leurs offres box et mobiles. Conformément à la législation en vigueur, qui oblige les entreprises à notifier leurs clients par courrier ou par mail de toute augmentation tarifaire, SFR n’a pas eu d’autre choix que de prévenir rapidement ses abonnés de cette mauvaise nouvelle.



Cette légère augmentation des prix se situe entre 0,99 € et 1,99 € par mois. Elle s’ajoute à une série de hausses successives qui ont touché les abonnés depuis le début de l’année 2024. En cumulant ces différentes augmentations, certains abonnements SFR ont vu leur coût total augmenter d’environ 4 € depuis l’apparition de l’inflation, ce qui commence à peser sur les factures des clients.

Abonnés concernés et justifications de SFR

Les augmentations touchent à la fois les abonnés des forfaits mobiles et des offres box internet de SFR, ainsi que ceux qui sont souscrits aux forfaits RED by SFR. SFR justifie cette augmentation tarifaire par la nécessité d’améliorer la qualité de ses services et de renforcer son réseau. Cependant, cette hausse de prix n’est accompagnée d’aucun nouveau service ou avantage pour les clients, ce qui a tendance à susciter de l’insatisfaction après la lecture du mail.



Les abonnés n’ont pas la possibilité de refuser cette augmentation. Néanmoins, SFR offre la possibilité de modifier leur forfait ou leur box pour ceux qui ne seraient pas satisfaits. Cette option semble être une stratégie pour limiter les résiliations massives qui surviennent chaque trimestre chez l’opérateur.

Résiliation sans frais : une option légale

Pour les abonnés qui se sentent lésés par cette nouvelle augmentation, la loi leur offre une porte de sortie. Selon l’article L224-33 du Code de la consommation, les clients sous engagement peuvent résilier leur contrat sans frais dans un délai de quatre mois après avoir reçu la notification de l’augmentation. C’est une option à envisager pour ceux qui cherchent à alléger leur facture ou à explorer des alternatives plus économiques.



En comparaison avec ses concurrents, SFR apparaît plus agressif sur ses réajustements tarifaires. Par exemple, Free, depuis le début de la pandémie Covid-19 et l’inflation qui en a découlé, n’a pas procédé à des augmentations de prix sur ses abonnements Freebox ou ses forfaits mobiles. Toutefois, Free se montre moins compétitif sur les tarifs d’entrée des abonnements Freebox la première année, mais cela reste un choix stratégique qui diffère de celui de SFR.



Enfin, pour cette rentrée, Bouygues Telecom et Orange n’ont pas prévu d’augmentation de leurs tarifs, ce qui pourrait inciter certains abonnés de SFR à se tourner vers ces opérateurs pour éviter la multiplication des hausses de prix.



Cette nouvelle augmentation de tarifs imposée par SFR risque de renforcer le mécontentement parmi ses abonnés, déjà éprouvés par une série de hausses successives. C’est possible que de nouvelles vagues de résiliations arrivent rapidement chez SFR !

