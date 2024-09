Apple TV+ annonce une nouvelle série intitulée "Widow’s Bay"

Aujourd'hui, Apple TV+ a dévoilé "Widow’s Bay", une série de 10 épisodes créée par Katie Dippold, connue pour ses travaux sur The Heat, Parks and Recreation et Ghostbusters. Hiro Murai, lauréat d'un Emmy Award et qui a travaillé sur Mr. & Mrs. Smith, The Bear et Atlanta, réalisera le pilote.

Une série d'horreur comique

Située sur une île de Nouvelle-Angleterre mystérieusement maudite, "Widow’s Bay" suit les habitants superstitieux et leur maire, sceptique, il rejette leurs inquiétudes sur les événements étranges de l’île. La série est produite par Apple Studios, avec Dippold en tant que showrunner et productrice exécutive. Murai, ainsi que Claudia Shin et Carver Karaszewski, seront également producteurs en plus de la réalisation.



La série de type thriller mêlera humour (noir) et angoisse, ce qui pourrait être une bonne combinaison si elle ne tombe pas dans le loufoque.

C'est à peu près tout ce que nous savons à date, aucune vidéo ni même image n'a été partagée par Apple. Nul doute que la firme de Cupertino distillera les informations au compte-gouttes, comme à son habitude.

