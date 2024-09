Le lanceur Raycast arrive en 2025 sur iOS

Raycast, le lanceur d'applications Mac, est officiellement en cours de portage sur iPhone et iPad (et Windows). Cet outil populaire destiné aux développeurs et autres utilisateurs avancés était jusqu'à présent exclusivement disponible sur Mac, mais il sera bientôt disponible sur iPhone. Si vous êtes intéressé, une liste d'attente est déjà ouverte pour accéder à une version bêta plus tôt.

C'est quoi Raycast ?

Raycast, fondée en 2020 par Thomas Paul Mann et Petr Nikolaev, anciens de Facebook, vise à faciliter le travail des développeurs en optimisant la gestion de multiples outils. Inspirée par la ligne de commande, la plateforme permet d'automatiser les tâches quotidiennes et d'accélérer la recherche et la mise à jour d'informations grâce à des raccourcis clavier. Raycast sur Mac permet des actions rapides comme la gestion de tickets Jira, la fusion de requêtes GitHub ou l'édition de fichiers, s'inspirant d'outils tels que Superhuman et Command E. C'est une version orientée développeurs de la recherche Spotlight d'Apple.

Un portage attendu, mais complexe

David Pierce de The Verge a interviewé le PDG et cofondateur, Thomas Paul Mann. Mann a mentionné que l'application Windows fonctionnera de manière très similaire à la version Mac, mais que la version iOS sera un défi plus important. En effet, Apple a conçu son système d'exploitation mobile de manière bien plus sécurisée et compartimentée, ce qui n'est pas sans impact sur les possibilités qu'offrira Raycast. Nonobstant, l'équipe de Raycast peut exploiter diverses API et technologies pour offrir des outils similaires.

Vous voulez être intégré au système à l'échelle globale, mais il y a peu de moyens pour y parvenir. Il faut faire preuve de créativité.

Résultat, l'entreprise envisage Raycast pour iOS davantage comme une application complémentaire plutôt qu'un véritable lanceur complet, et Mann précise que l'application mobile sera probablement plus visuelle et proactive, plutôt qu'une simple boîte de texte multifonctions comme sur Mac.

Par exemple, l'intégration des intentions d'application (App Intents) et de l'app Raccourcis, ainsi que des widgets puissants, pourrait permettre de retrouver une partie des fonctionnalités attendues de Raycast sur iPhone.

La sortie est prévue pour 2025, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour accéder à la version TestFlight depuis le site officiel. Selon ce dernier, les invitations à la bêta seront envoyées tout au long de la fin de l'année 2024. Avec une levée de fonds de 30 millions de dollars en série B, ils ont en tout cas les moyens de leurs ambitions.