Truck Driver Go prend la route sur iOS et Android !

Après quelques mois de bêta, Soedesco a officiellement lancé Truck Driver Go sur iOS et Android. Très attendu, ce simulateur de camions est désormais disponible en téléchargement, avec de nouvelles fonctionnalités qui offrent une expérience complète pour les amateurs du genre. Son petit plus ? Une scénarisation qui nous rappellera, dans une certaine mesure, le jeu Driver sur PS1 (ensuite porté sur iPhone).

Découvrez Truck Driver GO

Dans Truck Driver Go (TDG), les joueurs incarnent David, un camionneur qui cherche à restaurer l’héritage de son père dans le monde du transport routier. Comme expliqué juste au-dessus, pour se démarquer, TDG va bien au-delà de simples livraisons de marchandises, en proposant une narration qui relie chaque mission à une histoire familiale plus vaste. En conduisant des camions à travers différents paysages, vous devrez mener à bien des missions variées, en transportant toutes sortes de cargaisons tout en traversant des environnements souvent hostiles.

Le jeu met l'accent sur une expérience de conduite authentique. Les camions réagissent de manière réaliste aux conditions de la route, que vous soyez en train de manœuvrer dans des rues étroites en ville ou de rouler sur de larges autoroutes. La météo dynamique joue également un rôle, avec des défis tels que la conduite sur des routes de montagne sous la pluie ou la traversée d'une route sous un soleil radieux. Chaque livraison est unique, apportant de la diversité à chaque trajet.



Visionnez la vidéo officielle de présentation :

Mais ce n'est pas tout, puisque la personnalisation est un autre pan important du titre, permettant aux joueurs d’améliorer et de personnaliser leurs camions au fur et à mesure de leur progression. Chaque mission accomplie débloque de nouvelles options, offrant ainsi la possibilité d’étendre votre flotte et de relever des défis encore plus grands. Que vous amélioriez votre camion actuel ou que vous en acquériez de nouveaux, il y a toujours une façon d’enrichir votre expérience et de surmonter de nouveaux obstacles. Et pour ceux qui auront rapidement terminé l'histoire, sachez qu'il y a un mode infini.

Voici un résumé des points forts du jeu selon les développeurs :

Plongez dans l'histoire captivante du camionnage.

Profitez d’une expérience de conduite réaliste avec une physique fidèle à la réalité.

Explorez une vaste carte variée.

Affrontez des conditions météorologiques changeantes et un cycle jour/nuit réaliste.

Adaptez votre conduite aux différents types de routes et obstacles.

Maîtrisez une variété de camions, chacun avec des caractéristiques uniques.

Débloquez de nouvelles fonctions et défis au fur et à mesure de votre progression.

Personnalisez vos camions avec des améliorations de performance et des changements esthétiques.

Parcourez librement la carte et explorez différents lieux.

Accomplissez plus de 80 missions de restauration.

Profitez d’un temps de jeu illimité avec des missions inépuisables.

Télécharger Truck Driver Go

Avec déjà plus de 200 000 téléchargements, Truck Driver Go a réussi un très beau démarrage. Le jeu est gratuit, avec des achats intégrés facultatifs pour débloquer certains lieux et avoir de l'argent supplémentaire pour personnaliser.



Si vous êtes amateur du genre, foncez sur l'App Store sur iOS ou le Play Store pour Android, pour télécharger Truck Driver GO. Conduire des poids lourds n'est pas donné à tout le monde, mais ici, vous pouvez le faire en toute sécurité. Attention, le seul bémol est qu'il n'est pas encore traduit en français.

Télécharger le jeu gratuit Truck Driver GO