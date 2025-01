L'app de rencontre chrétienne Heavn veut lever 1 million d'euros en 2025

Pour certains, l'année 2025 démarre en fanfare, comme les bordelais de Heavn, une app de rencontres chrétiennes qui s'est a su trouver un large public en Europe francophone. En seulement quatre ans, Heavn a réuni plus de 100 000 membres partageant un même souhait : trouver l'amour dans un cadre authentique autour des valeurs chrétiennes. Outre le nombre d'utilisateurs, l'app se targue d'avoir également facilité plus de 400 mariages. L'occasion parfaite pour lever des fonds.

Une première levée de fond

Ces chiffres plus qu'encourageants seront bientôt consolidés par une première levée de fonds. L'équipe, composée de 9 passionnés, dont les trois cofondateurs Guiral, Pierre et Guillaume, vise à rassembler 1 million d'euros, grâce à ses membres (via la page de don du site) et l'appui de business angels.

Avec ses fonds, l'app ambitionne de toucher les chrétiens d'autres pays, mais aussi de développer son "média de l’Amour", un nouveau rendez-vous hebdomadaire faits de podcasts, interviews face cam, articles, conseils, sondages, micro-trottoirs, évènements, actualités de l’amour… L'idée est d'aider sa communauté à mieux comprendre les relations homme-femme. Voici le dernier épisode en date sur YouTube :

La cible

En est de se développer à l'international, toujours autour de la religion et de la culture chrétienne. En effet, Heavn ne se cantonne pas aux célibataires catholiques, protestants, évangéliques et orthodoxes, elle attire aussi les personnes de culture chrétienne, tous âgés de 18 ans et plus, unis par une conviction commune : l'importance du mariage.



Etrangement, il n'y avait pas d'application communautaire pour les chrétiens, contrairement aux musulmans (Mektoub) ou aux juifs (JSwipe) notamment.

Comment ça marche ?

Le secret de la réussite d'Heavn (que l'on peut traduire par Paradis en français) ? Un algorithme intelligent qui propose chaque jour, et gratuitement, trois profils soigneusement sélectionnés, favorisant ainsi un "slow dating" où la qualité prime sur la quantité. Loin d'un Tinder par exemple.



En ouvrant l'application chaque jour, trois nouveaux profils vous attendent. Si l'un d'eux vous attire, montrez votre intérêt en réagissant à un élément de leur profil, peut-être même avec un petit message personnel. Si l'intérêt est réciproque, c'est un "match", ouvrant la porte au dialogue. Ensuite, tout dépendra des deux personnes, le travail d'Heavn s'arrêtant logiquement là.



Au rayon des points négatifs, si l'interface pourrait être plus aboutie, c'est surtout le manque de géolocalisation qui dénote en 2025. Mais les développeurs l'assurent, cette fonctionnalité est inscrite sur la feuille de route de l'application.



Résumé des qualités de l'application :

Slow Dating : Loin de la frénésie du swipe, prenez votre temps.

: Loin de la frénésie du swipe, prenez votre temps. Basée sur la personnalité : Répondez à trois questions personnelles pour que votre profil brille par sa singularité.

: Répondez à trois questions personnelles pour que votre profil brille par sa singularité. Sensibilité religieuse : Votre relation avec la Foi est unique, et Heavn le respecte.

: Votre relation avec la Foi est unique, et Heavn le respecte. Gratuité : L'amour ne devrait pas coûter cher, Heavn est donc entièrement gratuite.

: L'amour ne devrait pas coûter cher, Heavn est donc entièrement gratuite. Sécurité et Respect : La discussion ne commence que si les deux parties sont d'accord, garantissant un environnement bienveillant.

: La discussion ne commence que si les deux parties sont d'accord, garantissant un environnement bienveillant. Made in France : Heavn est une app née et développée en France.

Voici quelques conseils pour briller sur l'app :

Si vous êtes dans la cible, n'hésitez pas à tester Heavn donc, une application de rencontres chrétiennes gratuite qui peut être un point de départ pour les bonnes résolutions 2025. Et vous, quelles sont vos objectifs de l'année ?

