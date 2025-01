Dirigez une tribu de dinosaures pixelisés dans DinoBlits

DinoBlits est un nouveau jeu mobile indépendant qui combine des éléments de RPG, simulation, stratégie et construction de base. Dans ce titre signé Marton Taba, vous incarnez un chef de tribu de dinosaures avec pour mission de survivre dans un monde hostile. Si le pitch est plutôt original, la réalisation est résolument rétro.

Découvrez le jeu DinoBlits

Voici ce que DinoBlits propose en matière de gameplay :

Créez votre chef dino : Personnalisez votre propre chef dinosaure pour mener votre tribu.

Survie et exploration : Explorez et colonisez différentes îles, chaque partie offrant une configuration unique.

Construction et expansion : Développez votre territoire en construisant des bases sur plusieurs îles.

Gestion et stratégie : Équilibrez l'expansion avec la recherche, gérez les besoins et les sentiments de vos dinosaures.

Défense : Protégez votre tribu contre des vagues d'ennemis qui menacent votre survie.

DinoBlits se distingue par des choix ayant un véritable impact sur le gameplay, un respect du temps du joueur en évitant le grind excessif, et une simplicité dans l'apprentissage grâce à des tutoriels concis.

Après la lecture de ces quelques éléments de gameplay, vous avez certainement en tête le célèbre Stardew Valley. Et bien, vous avez probablement raison. Si l'ambiance et le sujet sont différents, on sent tout de même une certaine inspiration. Pour ne rien gâcher, DinoBlits promet une expérience sans publicités intrusives ou permissions étranges, mettant l'accent sur l'immersion dans une époque où les dinosaures régnaient, explorant la question de ce qui a pu causer leur extinction.



Visionnez le trailer officiel :

Notre avis sur DinoBlits

DinoBlits séduit par son gameplay dynamique et ses dinosaures adorables, maintenant l'intérêt par le biais de rebondissements et d'une exploration continue, ce qui en fait un must pour les amateurs du genre. Les graphismes présentent des sprites mignons mais simplistes, capables de plaire aux fans des classiques de chez Nintendo. Le système de vagues d'ennemis, déclenché par le nombre d'unités plutôt que par le temps ou la construction, peut surprendre et dérouter initialement. Reste que les mécaniques de combat, bien qu'intéressantes, manquent de profondeur pour les plus aguerris. En effet, après environ trois heures de jeu, il devient facile de devenir surpuissant, limitant ainsi la nécessité de varier les stratégies pour progresser.

DinoBlits est un jeu agréable pour la majorité des joueurs, avec un bon étalonnage de la durée des parties pour un titre iOS / Android (Play Store). Il offre une bonne dose de divertissement avec ses dinosaures et son univers, mais pourrait s'avérer trop facile pour ceux qui cherchent un défi à long terme.



Dernier bémol, il n'est pas traduit en français. Mais pour 2 €, on ne lui en veut pas, d'autant que le développeur y a passé deux ans !

Télécharger DinoBlits à 1,99 €